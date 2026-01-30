Halle Berry sorgt mit 59 Jahren mit einem Samt-Look für Furore.

Halle Berry sorgte kürzlich bei der Londoner Premiere des Films „Crime 101“ für Aufsehen. Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model erschien in einem schwarzen Outfit aus Samt und Metallic-Details, das ihre elegante und souveräne Silhouette betonte.

Am 28. Januar 2026 fand im Odeon Luxe Leicester Square in London die Premiere des Films „Crime 101“ mit dem australischen Schauspieler Chris Hemsworth, dem amerikanischen Schauspieler und Produzenten Mark Ruffalo und Halle Berry statt. Besonders Berry stach bei der Veranstaltung mit einem Outfit hervor, das verschiedene Texturen und schimmernde Akzente gekonnt kombinierte.

Sie trug einen langärmeligen schwarzen Body mit strukturiertem Ausschnitt, kombiniert mit einem langen schwarzen Rock von The New Arrivals, der mit schimmernden Verzierungen versehen war. Der Materialmix, insbesondere der Samt des Oberteils und die Metallic-Effekte des Rocks, verlieh dem Ensemble Tiefe. Ob allein oder mit ihren Co-Stars fotografiert, Halle Berry erregte großes Medieninteresse. Viele Beobachter hoben die Stimmigkeit ihres Stils hervor, der optischen Komfort mit einem modernen Touch verband.

Haare und Make-up in einem stimmigen Stil

Halle Berry entschied sich für eine weiche, gewellte Frisur – eine perfekte Mischung aus natürlich und gestylt. Ihr Make-up war dezent und hob ihren Teint und ihre Augen sanft hervor. Schwarze High Heels und eine dazu passende Maniküre rundeten den Look ab.

Bei der Filmpremiere präsentierte Halle Berry einen eleganten Look, der sich durch klare Linien und kontrastierende Materialien auszeichnete. Ein sorgfältig zusammengestelltes schwarzes Outfit aus Samt, Schimmer und dezenten Accessoires verkörpert einen modernen und raffinierten Stil.