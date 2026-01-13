Search here...

Mit der Enthüllung, dass sie eine Beziehung mit einer Frau führt, schockiert dieses thailändische Idol ihre Fans.

@miu.miusic/Instagram

In Thailand, wie auch anderswo in Asien, sind die Liebesbeziehungen von Idolen (oder „Idols“, wie sie in Japan genannt werden) oft tabu, insbesondere wenn es um queere Beziehungen geht. Die Schauspielerin und ehemalige Idol-Künstlerin Praewa Suthamphong, bekannt als „Miusic“, entschied sich, gegen diese Zurückhaltung zu verstoßen und sprach während eines Livestreams mit ihren Fans offen über ihre Beziehung zu einer Frau. Ihr öffentliches Statement, das bei einigen Überraschung und Schock, bei anderen aber immense Unterstützung auslöste, hat die Debatte um die Sichtbarkeit von LGBT+ in der Idol-Industrie neu entfacht.

Von BNK48 zur gefeierten Schauspielerin

Miusic wurde zunächst als Gründungsmitglied von BNK48, dem Bangkok-Ableger des berühmten AKB48-Konzepts, bekannt, dem sie 2017 beitrat, bevor sie 2022 ihren „Abschluss“ machte. Parallel dazu wandte sie sich dem Film zu und erregte Aufmerksamkeit mit dem Film „Where We Belong“ (2019), für den sie bei den 29. Suphannahong Awards als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Anschließend spielte sie Hauptrollen in Serien wie „Thun Thai“ oder „Runaway“.

Eine Live-Enthüllung für seine Fans

Anfang Januar 2026 beantwortete Praewa Suthamphong, bekannt als „Miusic“, in einem Livestream mit ihren Fans Fragen zu ihrer Karriere und ihren Rollen, bevor sie über ihr Privatleben sprach. Sie verriet, dass sie aktuell eine Freundin hat, betonte aber, dass diese keine Berühmtheit sei und sie sie daher aus Respekt und zu ihrem Schutz nicht vor der Kamera zeigen wolle.

Ein Idol, das ihre queere Identität bekräftigt

Diese Enthüllung kam nicht überraschend: Miusic hatte bereits erklärt, dass sie sich als pansexuell identifiziert, als sie nach ihrem Interesse an GL-Projekten (Girls Love) gefragt wurde. Indem sie heute ihre Beziehung zu einer Frau bestätigt, bringt sie ihre früheren Aussagen mit ihrem öffentlichen Image in Einklang, was viele Fans als Zeichen von Aufrichtigkeit und Mut loben.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Während diese Nachricht einige Zuschauer, die an „perfekte“ und in ihren Beziehungen „neutrale“ Idole gewöhnt sind, überraschen oder gar schockieren mag, betonen viele Kommentatoren im Internet die Bedeutung dieser Transparenz im asiatischen Kontext. Für ihre Fans ist es ein starkes Signal, zu sehen, wie ein ehemaliges Idol offen ihre Beziehung lebt und gleichzeitig eine erfolgreiche Schauspielkarriere verfolgt: Man kann authentisch sein, ohne seinen Platz in der Branche aufgeben zu müssen.

