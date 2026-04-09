Model Bella Hadid betont ihre Augen mit minimalistischem Make-up.

Auf dem ersten Foto des Instagram-Karussells posiert Model Bella Hadid in einem Selfie im natürlichen Licht. Ein Sonnenstrahl hebt sanft ihre hellen Augen hervor, die durch ein minimalistisches Make-up betont werden, das ihren fein definierten Blick unterstreicht. Diese ästhetische Wahl spiegelt einen aktuellen Trend wider: einen natürlichen Beauty-Look, der die Vorzüge hervorhebt, ohne sie zu übertreiben.

Das gepunktete Oberteil, ein besonders trendiges Modeaccessoire

Mit perfekt geformten Augenbrauen, strahlender Haut und beigen Lippen setzt Bella Hadid auf einen natürlichen Look, der ihre Vorzüge ohne sichtbare Künstlichkeit unterstreicht. Dieser Make-up-Stil, oft mit der „No-Makeup-Makeup“-Bewegung in Verbindung gebracht, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, da er die natürliche Schönheit hervorhebt, ohne sie zu verändern.

Auf diesem Selfie trägt Bella Hadid ein gepunktetes Oberteil – ein klassisches Muster, das in den letzten Saisons ein Comeback feierte. Zeitlos und Teil eines neu aufgelegten Retro-Trends, ist das Punktmuster regelmäßig auf den Laufstegen und im Streetstyle zu sehen. Kombiniert mit einer lässigen Jeansjacke schafft diese Stilwahl eine Balance zwischen Eleganz und Schlichtheit. Dieser Mix aus modernen Basics und Vintage-Inspirationen unterstreicht den Eindruck eines zugänglichen und dennoch raffinierten Looks.

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Ein Beitrag, der von Internetnutzern weithin gelobt wurde

In den anderen Fotos des Karussells teilte Bella Hadid Bilder mit Pferden und zeigte damit eine persönlichere Seite ihres visuellen Stils. Der Beitrag erhielt schnell zahlreiche positive Reaktionen. Viele Internetnutzer brachten ihre Bewunderung für das Model zum Ausdruck und lobten sowohl ihre Natürlichkeit als auch ihre Eleganz. Besonders hervorgehoben wurden die Schlichtheit ihres Make-ups und die harmonische Gesamtwirkung der Bilder.

Diese begeisterte Resonanz bestätigt Bella Hadids Einfluss in der Mode- und Beautywelt, wo jeder ihrer Auftritte großes Interesse weckt. Mit minimalistischem Make-up und einem Look, der durch ein trendiges Polka-Dot-Top akzentuiert wird, unterstreicht Bella Hadid erneut ihre Liebe zum Detail und ihren Einfluss in der Modewelt. Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und ihrem stimmigen visuellen Stil inspiriert sie weiterhin ein breites Publikum, das von ihrer ebenso schlichten wie raffinierten Eleganz fasziniert ist.