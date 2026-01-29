In einem funkelnden Outfit sorgte die Sängerin für einen umwerfenden Auftritt.

Search here...

Léa Michel
Die südafrikanische Pop-Sängerin Tyla sorgt weiterhin für Furore, diesmal in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Die „Water“-Interpretin begeisterte die Zuschauer kürzlich mit einem kurzen Video, das auf dem offiziellen Instagram-Account der Show veröffentlicht wurde und in dem sie sich von einem lässigen Outfit in ein umwerfendes Ensemble verwandelte. Diese stylische Verwandlung, untermalt von ihrem Hit „CHANEL“, ging im Nu viral.

Ein Look, der Eleganz und Modernität vereint

Im Video tauscht Tyla ihren Bademantel gegen einen schicken Look. Sie trägt ein schimmerndes schwarzes Top im BH-Stil, kombiniert mit einem rot-weißen Tweed-Midirock, der ihren ausgeprägten Sinn für Stil unterstreicht. Eine passende Jacke rundet das Outfit ab und verleiht ihm einen Hauch Pariser Chic.

Um ihren Look abzurunden, trug die Sängerin mehrere Halsketten, die ihrem Auftritt zusätzlichen Glanz verliehen. Diese Kleiderwahl unterstreicht perfekt Tylas unverkennbaren Stil: eine Verschmelzung klassischer und moderner Elemente, in der Sinnlichkeit und Eleganz aufeinandertreffen.

Tyla, aufstrebende Stil- und Musikikone

Mit ihrem Hit „Water“ erlangte die Sängerin internationale Berühmtheit und absolvierte zahlreiche hochkarätige Auftritte. Ihr Gastauftritt in Jimmy Fallons Show unterstreicht ihren kometenhaften Aufstieg in der internationalen Pop-Szene. Tyla beweist sich zudem als engagierte und inspirierende Fashionista, die die Eleganz von Tweed gekonnt mit der Kraft moderner Mode verbindet.

Tyla beweist einmal mehr, dass sie nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch eine aufstrebende Stilikone ist. Ihr unvergesslicher Auftritt in Jimmy Fallons Show zeigt, dass sie jeden Moment in ein visuelles Spektakel zu verwandeln weiß, in dem Musik und Mode verschmelzen und ihr umwerfendes Charisma vollends zur Geltung bringen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
„Schon ein Jahr?“: Gisele Bündchen spricht über ihren Alltag als dreifache Mutter.

