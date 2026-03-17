„Dunkleres Haar steht ihr besser“: Mit 52 Jahren entscheidet sich Heidi Klum für ein figurbetontes Kleid

Das deutsch-amerikanische Model, Moderatorin und Schauspielerin Heidi Klum bezauberte auf dem roten Teppich der Oscars 2026 in einem skulpturalen goldenen Kleid, das aufgrund seiner zeitlosen Eleganz eine Welle der Bewunderung auslöste.

Ein ärmelloses goldenes Kleid

Heidi Klum wählte ein trägerloses, goldfarbenes Säulenkleid, verziert mit Kristallen und vertikalen Stickereien, die ihre Silhouette wie eine zweite Haut umspielten. Die champagnerfarbene Kreation, die im Blitzlichtgewitter schimmerte, betonte ihre schlanke Figur mit einem strukturierten Oberteil, das Taille und Schultern hervorhob.

Raffinierte Accessoires und ein strahlendes Make-up

Heidi Klum rundete ihr Outfit mit mehreren Perlenketten und einem zarten Kreuzanhänger ab und verlieh dem modernen Look so einen Hauch von Vintage-Chic. Ihr honigblondes Haar, in lockeren Wellen mit Mittelscheitel gestylt, umrahmte ein strahlendes Make-up: ein leuchtender Teint, pudriger rosa Lidschatten und ein dezentes, neutrales Smokey Eye, das ihr strahlendes Lächeln unterstrich.

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Begeisterte Reaktionen: „Sehr elegant!“

In den sozialen Medien überschlugen sich die Lobeshymnen: „So elegant!“, „Du bist eine Göttin mit 52!“, riefen die Fans begeistert. Viele bemerkten auch ihr etwas dunkleres Haar: „Dunkleres Haar steht ihr besser, es lässt ihr Gesicht strahlen“, hieß es in einem Kommentar. Dieses figurbetonte Kleid bestätigt ihren Status als Königin des roten Teppichs, selbst ohne Nominierung.

Bei der größten Kinonacht der Welt verkörperte Heidi Klum Hollywood-Stil mit einer zeitlosen Souveränität. In ihrem atemberaubenden goldenen Kleid bewies sie, dass Eleganz und Kühnheit keine Frage des Alters sind. Ein „sehr eleganter“ Look, der ihr viel Lob und bewundernde Kommentare zu ihrer umwerfenden Frisur einbrachte.