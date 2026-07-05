Mit ihrem geblümten Vintage-Kleid sorgte Olivia Dean für einen umwerfenden Auftritt.

Die britische Singer-Songwriterin Olivia Dean begeisterte ihre Fans in Paris erneut. Nach einem Konzert in der französischen Hauptstadt teilte sie ein Foto von sich in einem Vintage-Kleid von Chanel mit Blumenmuster, das für Aufsehen sorgte.

Ein Pariser Konzert, das stilvoll endete

Nach einem Konzert in der französischen Hauptstadt präsentierte Olivia Dean ihren neuesten stylischen Auftritt. Aktuell auf Welttournee, nutzte sie ihre Zeit in Paris für eine von ihren französischen Fans sehnsüchtig erwartete Performance. Am Tag nach der Show verabschiedete sie sich auf ihrem Instagram-Account mit einer Nachricht an die Hauptstadt und teilte dazu ein Foto, das bei ihren Followern sofort Anklang fand. „Gute Nacht, Paris!! Vielen Dank für immer“, schrieb sie dazu und fügte ein Lotusblumen-Emoji sowie eine Erwähnung von Chanel und dessen künstlerischem Leiter Matthieu Blazy hinzu.

Ein von Vintage inspiriertes Chanel-Kleid

Für diesen Anlass wählte Olivia Dean ein Kleid von Chanel, das einen betont romantischen Vintage-Charme verkörpert. Das Kleid mit Blumenmuster spiegelt perfekt die stilistische Welt wider, die die Sängerin seit mehreren Saisons pflegt: eine Mischung aus Sanftheit und Anspielungen auf Silhouetten vergangener Jahrzehnte. Dieser Ansatz erinnert an ihre Bühnenästhetik, die oft als Hommage an die Frauen der 1960er und 70er Jahre beschrieben wird. Diese stilistische Konstanz trägt dazu bei, dass sie zu den meist erwarteten britischen Künstlerinnen in der Modewelt zählt.

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Eine langjährige Verbindung zum Haus Chanel

Die Wahl eines Chanel-Kleides ist kein Zufall. Olivia Dean gehört seit 2023 zum Einflussbereich des französischen Modehauses, als sie die Haute-Couture-Show für Frühjahr besuchte. Seit Juni 2024 zählt die Sängerin zu den offiziellen Botschafterinnen und Freundinnen des Hauses und präsentiert regelmäßig Kreationen des Chanel-Teams. Diese Loyalität ist langjährig und geht weit über reine Geschäftsbeziehungen hinaus: Olivia Dean hat eine tiefe kreative Verbindung zu Chanel aufgebaut, insbesondere seit Matthieu Blazy die künstlerische Leitung übernommen hat.

Mit ihrem geblümten Vintage-Kleid von Chanel, ihrem erfolgreichen Konzert in Paris und ihrer liebevollen Hommage an das französische Modehaus lieferte Olivia Dean einen ihrer unvergesslichsten Auftritte in Paris ab. Sie bewies damit ihr Talent, ihre Musikkarriere und ihren Modestil nahtlos zu vereinen. Und es zeigt, dass ihre Zusammenarbeit mit Chanel und Matthieu Blazy zweifellos auch weiterhin stilvolle Momente hervorbringen wird – Bühne für Bühne.