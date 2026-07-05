In einem Kleid mit hohem Beinschlitz begeistert Bella Thorne die Internetnutzer mit ihrem neuesten Look.

Anlässlich ihres Geburtstags teilte die amerikanische Schauspielerin Bella Thorne auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie ein elegantes Kleid mit Schlitz trägt. Ein Look, der ihre Follower sofort begeisterte.

Ein langes, schokoladenbraunes Kleid mit Schlitz

Am Abend trug Bella Thorne ein langes, ärmelloses Kleid in einem tiefen Schokoladenbraun. Das bodenlange Kleid hatte einen hohen Schlitz, der der Silhouette mehr Schwung verlieh. Der mit kunstvoll geschnitzten Knöpfen verzierte Ausschnitt verlieh dem Gesamtbild einen Hauch von Luxus.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Passend zu diesem Kleid wählte Bella Thorne nudefarbene Pumps, metallische Armreifen und mehrere Ringe für einen ausgesprochen eleganten Touch. Ihr Make-up mit sanft gelocktem Haar und strahlendem Pfirsichton rundete den eleganten Look perfekt ab. Ein harmonisches Ensemble, bis ins kleinste Detail durchdacht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne)

Ein Outfit, das für ihren Geburtstag entworfen wurde

Dieser Auftritt war Teil eines festlichen Anlasses. In der Bildunterschrift ihres Posts schrieb Bella Thorne humorvoll: „Ein Geburtstagskind mag es gar nicht, wenn wir kommen“, was die fröhliche Stimmung des Abends bestätigte. Bella Thorne teilte außerdem einige intime Momente mit ihrem Verlobten Mark Emms und verlieh dieser Fotoserie so eine persönliche Note.

Die Fans sind begeistert.

Es überrascht nicht, dass dieser Look eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. Viele Internetnutzer lobten Bella Thornes Eleganz und Selbstbewusstsein, ganz ihrem Stil entsprechend. Für viele zählt dieses Outfit zu ihren besten der letzten Monate. Bella Thorne, die immer wieder für Aufsehen sorgt, bestätigt einmal mehr ihre Vorliebe für elegante Kleidung.

In diesem schokoladenbraunen Kleid mit hohem Beinschlitz präsentierte sich Bella Thorne elegant und festlich zugleich. Ihre Fans waren davon natürlich begeistert.