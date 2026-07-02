Mit 59 Jahren feiert Pamela Anderson ihren Geburtstag in der Sonne

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin und Model Pamela Anderson feierte ihren 59. Geburtstag ganz unkompliziert: mit einem Bad an der französischen Riviera. Auf Instagram teilte sie einen Einblick in ihren besonderen Tag mit ihren Followern und sah dabei in einem buttergelben Einteiler strahlend aus.

Ein sonniger und minimalistischer Look

In Videos, die sie auf ihrem Account veröffentlichte, sieht man Pamela Anderson in einem weißen Bademantel zum Meer gehen. Diesen legt sie ab, bevor sie ins Wasser springt, um, wie sie es nennt, ein „Geburtstagsschwimmen“ zu genießen. Sie fügt ihrem Post eine Dankesnachricht an ihre Fans hinzu: „Vielen Dank für eure wundervollen Geburtstagswünsche … Mögen sich auch heute all eure Träume erfüllen. In Liebe, P.“

Pamela Anderson rundete ihren Sommerlook mit einer rechteckigen Sonnenbrille mit weißem Rahmen und passenden Sandalen ab. Ihr trägerloses Strandoutfit war in einem zarten Buttergelbton gehalten.

Ein Sommeraufenthalt in Saint-Tropez

Pamela Anderson teilte ebenfalls mehrere Fotos von ihrem Aufenthalt in Saint-Tropez. Auf einem der Bilder posiert sie auf einem Felsen in einem hellweißen Kleid, einem passenden Bandana und weißen Sneakers, einen Holzkorb in der Hand. Ihrem in den letzten Jahren verfolgten Schönheitsstil treu, zeigt sie sich ungeschminkt und setzt auf einen natürlichen Look, der vielen Fans gefällt.

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Ein Moment im Kreise der Familie

Pamela Anderson verbringt diesen Kurzurlaub an der französischen Riviera mit ihrer Familie. Mehrere amerikanische Medien berichten, dass sie sich vor der Hochzeit ihres jüngsten Sohnes Dylan Lee mit der Architektin Paula Bruss in Saint-Tropez aufhält. Pamela Anderson hat zwei Söhne, Brandon und Dylan, aus ihrer Ehe mit dem Musiker Tommy Lee.

Ein immer authentischeres Bild

Pamela Anderson hat in den letzten Monaten mit zahlreichen beeindruckenden Auftritten auf dem roten Teppich für Furore gesorgt und dabei stets ein authentisches und minimalistisches Image bewahrt. Ihre Entscheidung, regelmäßig ungeschminkt zu erscheinen, ist zu einem echten Markenzeichen geworden und wird von vielen für ihre Natürlichkeit gelobt.

Pamela Anderson scheint diesen neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen zu genießen. Zwischen entspannenden Momenten unter der mediterranen Sonne, lässiger Eleganz und Zeit mit ihren Liebsten verkörpert sie weiterhin einen Lebensstil, der Einfachheit, Wohlbefinden und Authentizität in den Vordergrund stellt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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