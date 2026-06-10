Bella Hadid präsentiert das Slipdress mit einer neuen Haarfarbe.

Das amerikanische Model Bella Hadid setzt neue Maßstäbe für das Slipdress. Auf Instagram postete sie eine Reihe von Fotos in einem Satin-Minikleid, das sie mit einer neuen Haarfarbe kombinierte. Der Auftritt sorgte bei ihren Millionen Followern für Furore.

Ein kurzes, fließendes Satin-Nachthemd

Auf den Fotos posiert Bella Hadid mit ihrem mittlerweile typischen Selbstbewusstsein. Sie trägt ein ärmelloses, seidiges Minikleid aus Satin, das deutlich über dem Knie endet. Ein echtes „Slipdress“ – ein Kleidungsstück aus den 90er-Jahren, das in dieser Saison auf den Laufstegen und in den Freizeitgarderoben internationaler Supermodels ein starkes Comeback feiert. Der Schnitt ist perfekt auf ihre Figur zugeschnitten, ganz typisch für sie. Der fließende Fall des Satins, der ihre Figur perfekt umspielt, unterstreicht die fast ätherische Anmut des Kleides.

Es ist zweifellos die Spitze, die dieses Kleid unvergesslich macht. Zart am Ausschnitt bestickt, verleiht sie dem Kleidungsstück eine romantische Note. Auch bei den Accessoires setzte Bella Hadid auf Minimalismus: kein auffälliger Schmuck, kein starkes Make-up, nur ein strahlender Teint und ein natürlicher Look. Eine Wahl, die den „No-Make-up“-Stil perfekt verkörpert.

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Eine neue Haarfarbe, die den Look abrundet

Ausgerechnet im Bereich Beauty hielt Bella Hadid ihre größte Überraschung bereit. Auf den Fotos präsentiert sie eine neue Haarfarbe – einen Farbton, der von ihrem gewohnten Ton abweicht und ihre schlanke Figur perfekt unterstreicht. Bella Hadid, die in den letzten Monaten bereits zahlreiche Haarverwandlungen durchgemacht hat (von Schokoladenbraun über Honigblond und Platinblond bis hin zu natürlichem Karamell), bestätigt damit ihren Ruf als Haar-Chamäleon der Branche.

In diesem kurzen Slipdress in einer neuen Farbe gelingt Bella Hadid ein auffälliger und zugleich dezenter Auftritt. Damit bestätigt sie einmal mehr, dass sie zu den meistbeachteten – und meistkopierten – Persönlichkeiten der Modewelt gehört.