„Ein durchtrainierter Bauch“: Diese Schauspielerin beeindruckt mit ihrer Figur.

Anaëlle G.
@emeraude / Instagram

Die kanadische Schauspielerin und Model Emeraude Toubia teilte auf Instagram ein Foto von sich beim Training und schickte dazu eine Botschaft der Unterstützung für Mexiko. Ihre Follower waren begeistert, viele lobten ihren durchtrainierten Körper. „Toller Bauch“, hieß es in einem Kommentar.

Ein energiegeladenes Workout

Auf diesem Foto posiert Emeraude Toubia in einem Boxstudio. Sie trägt einen weißen Sport-BH und schwarze Leggings. Mit erhobener Faust und einem Ball unter dem Arm versprüht sie unter einer Reihe von Flaggen, darunter auch die mexikanische, ansteckende Energie. „Vamos mi México“, schrieb sie zu dem Foto und verband so ihre Leidenschaft für Sport mit ihrer Verbundenheit zu ihren Wurzeln.

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Ein Foto, das Reaktionen bei Internetnutzern auslöste

Das Foto löste eine Welle bewundernder Reaktionen aus. Viele Internetnutzer lobten die „durchtrainierte Figur“ der Schauspielerin. „Ein wohlgeformter Bauch“, kommentierten einige. Obwohl viele Internetnutzer die Figur der kanadischen Schauspielerin und des Models Émeraude Toubia lobten, verdeckt diese Fokussierung auf das Äußere den eigentlichen Kern der Sache.

Neben ihrem Aussehen verdienen vor allem ihr Talent, ihr beruflicher Werdegang und ihr Engagement besondere Beachtung. Eine Frau definiert sich nicht allein über ihren Körper, der jeder Kritik ausgesetzt ist: Sie drückt sich durch ihre Ideen, ihre Arbeit und ihr Handeln aus. Aus einer umfassenderen Perspektive wäre es wünschenswert, die Vielfalt der Körperformen wertzuschätzen und Schönheit in all ihren Facetten anzuerkennen, anstatt Körper zu bewerten oder auf ästhetische Kriterien zu reduzieren.

Eine stolze Unterstützerin Mexikos und eine prominente Schauspielerin

Stolz auf ihre mexikanischen Wurzeln, wollte Emeraude Toubia die mexikanische Nationalmannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 unterstützen. So konnte sie ihre Herkunft feiern und gleichzeitig ihre Leidenschaft für Sport mit ihrer Community teilen. Bekannt durch ihre Rollen in den Serien „Shadowhunters“ und „With Love“, begeistert sie ein breites Publikum. Mit Millionen von Followern pflegt sie ein positives und nahbares Image und schafft es, Karriere und Privatleben in Einklang zu bringen.

Mit diesem Foto vereint Emeraude Toubia stolz ihre Leidenschaft für den Sport mit ihrer Liebe zu ihren Wurzeln. Sie hat ihre Fans einmal mehr begeistert und ihre ansteckende Energie sowohl in den sozialen Medien als auch vor der Kamera unter Beweis gestellt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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