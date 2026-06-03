In einem pinkfarbenen Federkleid zog Schauspielerin Chase Infiniti auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sorgte bei den Gotham TV Awards 2026 in New York für Furore auf dem roten Teppich. In einem pinkfarbenen, mit Federn besetzten Kleid zog sie bei der Preisverleihung, die die Besten der Fernsehbranche auszeichnete, alle Blicke auf sich. Ihr umwerfender Auftritt wurde mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung gekrönt.

Ein spektakuläres rosa Kleid

Für diesen Anlass wählte Chase Infiniti ein langes, fließendes, puderrosa Kleid mit einer luftigen Schleppe, die sich über den roten Teppich erstreckte. Das auffälligste Detail war eine Federstola im gleichen Rosaton, die sie um die Arme trug und dem Look eine dramatische Note verlieh. Die Schauspielerin trug ihr Haar natürlich gelockt und wählte dezenten Schmuck, wodurch ein romantischer und zugleich theatralischer Auftritt entstand. Dieser Look bildete einen starken Kontrast zu den zurückhaltenderen Outfits vieler anderer Gäste an diesem Abend.

Chase Infiniti bei den Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1. Juni 2026

Ein doppelt gelungener Abend

Abgesehen vom Stil wird dieser Auftritt vor allem wegen einer bedeutenden Leistung in Erinnerung bleiben. Chase Infiniti gewann den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie für ihre Rolle in „The Testaments“, der Hulu-Serie nach Margaret Atwoods Roman, der Fortsetzung von „The Handmaid’s Tale“. Diese Auszeichnung bestätigt ihren kometenhaften Aufstieg in der Fernsehbranche.

Ein aufstrebender Stern in Mode und Film

Chase Infiniti hat sich als eines der vielversprechendsten neuen Gesichter der Modewelt etabliert. Bekannt wurde sie insbesondere durch den Film „One Battle After Another“. Seitdem hat sie zahlreiche beeindruckende Auftritte auf dem roten Teppich hingelegt und wurde kürzlich zur Markenbotschafterin von Louis Vuitton ernannt. Die Absolventin des Columbia College Chicago vereint nun Kritikerlob mit dem Status einer aufstrebenden Modeikone.

Zwischen einem pinkfarbenen Federkleid und einem Schauspielpreis erlebte Chase Infiniti einen ganz besonderen Abend bei den Gotham TV Awards 2026. Die Schauspielerin bestätigt damit, dass sie zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten zählt, die man im Auge behalten sollte – sowohl aufgrund ihrer Rollenwahl als auch ihres mutigen Auftretens auf dem roten Teppich.

