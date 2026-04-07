Am Pool lässt Kylie Jenner einen Trend aus den 2000er Jahren wieder aufleben.

Kylie Jenner entspannt an einem sonnenverwöhnten Pool und setzt damit weiterhin Trends. Auf einer Reihe von Fotos, die sie auf Instagram teilte, präsentiert sie sich inmitten üppiger Natur, zwischen hellen Holzliegen und türkisfarbenem Wasser. Ihr sommerlicher Look fällt sofort ins Auge: eine zarte Taillenkette, die direkt von der Ästhetik der 2000er-Jahre inspiriert ist.

Die Taillenkette, ein Modesymbol der 2000er Jahre

Der Y2K-Stil, der auf den Laufstegen und in den sozialen Medien bereits allgegenwärtig ist, feiert sein Comeback, und Kylie Jenner präsentiert hier eine moderne und minimalistische Version. Kombiniert mit leicht aufgeknöpften weißen Jeans und einem transparenten Blumentop betont die Kette die Silhouette und verleiht dem Look einen dezenten, juwelenartigen Touch – ein ikonisches Markenzeichen dieses Jahrzehnts, das von aufwendigen Accessoires geprägt ist.

Die Bauchkette, ein wichtiges Accessoire der frühen 2000er-Jahre, war Teil eines Trends, der durch Körperschmuck betonte Silhouetten feierte. Damals von zahlreichen Prominenten und Pop-Ikonen populär gemacht, erlebt sie 2026 in einer verfeinerten, den aktuellen ästhetischen Standards angepassten Version ihr Comeback.

Auf dem von Kylie Jenner geposteten Foto wirkt die zarte Kette dezent, verleiht dem gesamten Look aber Struktur. Schmuck dieser Art, der oft tief auf der Hüfte getragen wird, erinnert sofort an die Y2K-Ästhetik mit ihren hüftlangen Jeans, transparenten Stoffen und leichten Lagenlooks. Dieses Revival ist Teil eines breiteren Trends, der die Mode der frühen 2000er-Jahre in aktuellen Kollektionen wieder aufleben lässt, insbesondere durch transparente Oberteile, tiefe Ausschnitte und minimalistische Accessoires aus Metall.

Kylie Jenner trägt eine Bauchkette. pic.twitter.com/HkRbqe23tQ — Luv (@cherrymagazinee) 7. April 2026

Eine perfekt umgesetzte Sommerästhetik

Die Bildkomposition trägt maßgeblich zur visuellen Wirkung des Looks bei. Zwischen üppiger Vegetation und natürlichem Licht entsteht eine sommerliche Atmosphäre, die fließende Silhouetten und neu interpretierte Vintage-Inspirationen perfekt in Szene setzt. Die sanfte Frisur und das natürliche Make-up runden den Look ab und verstärken den Eindruck von bewusster Schlichtheit. Ihrem Stil treu, setzt Kylie Jenner hier auf die Balance zwischen trendig und lässig – eine Positionierung, die ihre Auftritte regelmäßig zu einer Quelle modischer Inspiration macht.

Mit diesem am Pool fotografierten Look beweist Kylie Jenner einmal mehr die anhaltende Beliebtheit des 2000er-Jahre-Stils. Die Taillenkette, modern und dezent interpretiert, sticht als eines der wichtigsten Accessoires der Saison hervor und bestätigt die anhaltende Anziehungskraft der Y2K-Ästhetik.