Mit 49 Jahren glänzt Kerry Washington in einem spektakulären Gold-Look

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Bei den Gotham TV Awards 2026 in New York sorgte die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Kerry Washington in einem spektakulären goldenen Kleid für einen strahlenden Auftritt auf dem roten Teppich. Ihr Erscheinen war umso beeindruckender, da sie an diesem Abend Ehrengast war.

Ein spektakulärer goldener Look

Für die Zeremonie im Cipriani Wall Street wählte Kerry Washington ein langes, goldenes Kleid mit fließendem Metallic-Effekt, das bei jeder Bewegung das Licht einfing. Das Kleid bestach durch einen tiefen Ausschnitt und eine raffinierte Drapierung am Hals, die dem Gesamtbild eine skulpturale Note verlieh. Die Schauspielerin rundete ihren Look mit goldenen Ohrringen und voluminösen Locken ab, die mit einem strahlenden Make-up kombiniert wurden. Ein monochromer Look – dezent und zugleich leuchtend.

Ein Abend im Zeichen der Ehrung

Abgesehen vom Stil fiel dieser Auftritt mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung zusammen. Kerry Washington wurde der Spotlight Tribute verliehen, ein Preis, der ihr gesamtes Schaffen als Schauspielerin und Produzentin würdigt. Die amerikanische Regisseurin Lesli Linka Glatter hielt die Laudatio und lobte „ihre außergewöhnliche Fähigkeit, Stille zu beherrschen und hochkomplexe Charaktere zu verkörpern“. Dies gab Kerry Washington die Gelegenheit, über ihre Anfänge und die Bedeutung des Teilens des Rampenlichts mit anderen talentierten Menschen nachzudenken.

Eine Fernsehikone

Die aus der Bronx in New York stammende Kerry Washington hat sich als eine der führenden Persönlichkeiten im Fernsehen etabliert. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Olivia Pope in der Serie „Scandal“. 2012 schrieb sie Geschichte, indem sie als erste schwarze Frau seit 1974 die Hauptrolle in einer Dramaserie eines großen amerikanischen Fernsehsenders übernahm. Mit ihrer Produktionsfirma Simpson Street ist sie zudem als Produzentin tätig und spielte kürzlich eine Hauptrolle in der Serie „Imperfect Women“. Ihre Karriere wurde bereits mit zahlreichen Preisen gewürdigt.

Mit einem atemberaubenden goldenen Kleid und einer Hommage an ihre Karriere hinterließ Kerry Washington bei den Gotham TV Awards 2026 einen bleibenden Eindruck. Sie untermauert ihren Status als Ikone und fühlt sich auf dem roten Teppich genauso wohl wie in den Rollen, die sie berühmt gemacht haben.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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