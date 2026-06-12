Rihanna überrascht mit einer von den 1960er Jahren inspirierten Haarverwandlung

Die barbadische Sängerin und Geschäftsfrau Rihanna hat ihr Image immer wieder neu erfunden. Kürzlich präsentierte sie bei einem Fotoshooting für ein unabhängiges New Yorker Magazin eine radikale Haarveränderung. Das Ergebnis: ein strahlendes Blond und eine voluminöse Hochsteckfrisur, die direkt an die Stilikonen der 1960er-Jahre erinnert. Der Look sorgte in den sozialen Medien sofort für Furore.

Ein mit Spannung erwartetes Modecover

Die auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Bilder zeigen Rihanna in einem völlig neuen Licht. Verschwunden ist das dunkelbraune oder tiefrote Haar, das ihre jüngsten öffentlichen Auftritte prägte: Stattdessen trägt sie nun ein helles, fast platinblondes Haar. Diese Haarverwandlung ist umso auffälliger, als sie von einem Styling begleitet wird, das gleichermaßen theatralisch wie präzise ist. Die Fotostrecke präsentiert die Sängerin in einer Reihe von Couture-Looks, bei denen die neue Haarfarbe als roter Faden dient. Jedes Bild, jedes Outfit, jede Pose wirkt wie ein inszeniertes visuelles Tableau.

Eine blonde Bienenkorbfrisur, eine Hommage an die Diven der 1960er Jahre

Das Detail, das das Shooting so ikonisch macht, ist die Frisur. Rihanna trägt einen Bienenkorb – jenen voluminösen, hochgesteckten Dutt, der Anfang der 1960er-Jahre von Hollywood-Friseuren populär gemacht wurde. Damals war er die charakteristische Frisur der großen Musen des amerikanischen und britischen Kinos: Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“, Brigitte Bardot in einigen ihrer französischen Filme und Aretha Franklin auf ihren Albumcovern.

Später verhalf Amy Winehouses toupierte Mähne der Bienenkorbfrisur zu neuem Aufschwung. Heute greift Rihanna diesen Stil auf – ein Beweis, falls überhaupt noch einer nötig war, für das Comeback des Vintage-Stils auf den Laufstegen und in Modezeitschriften.

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Mehrere Couture-Looks für ein elegantes Fotoshooting

Passend zu ihrer neuen Frisur integrierte Rihanna zahlreiche Anspielungen in ihre Outfits. Auf einem Foto posiert sie in einem schwarz-roten Kleid mit floralen Fransen, das sie über einem Harlekin-Kostüm trägt. Mehrere goldene Armreifen an ihren Handgelenken unterstreichen die grafische Wirkung des Looks.

Auf einem anderen Foto trägt sie einen Patchwork-Umhang aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 eines großen Pariser Modehauses, kombiniert mit schwarzen, schmal geschnittenen Pumps und skulpturalen Ringen. In jedem Bild wechselt das Styling zwischen Theatralik und präziser Haute-Couture-Technik. Ein perfektes Beispiel für Rihannas außergewöhnliches Talent: ein Mode-Editorial in eine wahre visuelle Performance zu verwandeln.

Mit ihrer blonden Typveränderung und dem an eine Bienenkorbfrisur erinnernden Look liefert Rihanna eines ihrer eindrucksvollsten Fotoshootings des Jahres ab. Es ist ein Beweis dafür, dass sie zu den Künstlerinnen gehört, die ihr Image am besten neu erfinden können, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.