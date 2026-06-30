Hannah Waddingham, 51, sorgte bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in einem Samtkleid für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@hannah_waddingham / Instagram

Die britische Schauspielerin und Sängerin Hannah Waddingham sorgte kürzlich in London in einem Samtkleid für Aufsehen, begleitet von ihrem neuen Partner – einer ihrer seltenen öffentlichen Auftritte als Paar.

Eine mit Spannung erwartete Weltpremiere in London

Hannah Waddingham besuchte die Weltpremiere ihrer neuen Serie „Ride or Die“ in London. Die Schauspielerin, die mit der Serie „Ted Lasso“ – für die sie einen Emmy gewann – internationale Bekanntheit erlangte, präsentierte ihr neuestes Fernsehprojekt im Beisein ihres gesamten Teams. Dieser bedeutende Meilenstein ihrer Karriere wurde durch die Anwesenheit ihres Partners noch besonderer.

Ein Samt-Neckholderkleid

Für ihren Auftritt in London wählte Hannah Waddingham ein besonders elegantes Kleid. Das tiefschwarze Samtkleid besticht durch einen Neckholder-Ausschnitt mit Raffungen, einen V-Ausschnitt und einen hohen Seitenschlitz, der bis zum Oberschenkel reicht. Diese Stilwahl spiegelt Hannah Waddinghams Vorliebe für elegante Mode wider, die gleichermaßen Raffinesse und Modernität ausstrahlt.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Hannah Waddingham Accessoires, die perfekt zu ihrem Kleid passten. Sie trug Riemchenpumps in einem warmen Braunton, die dem Gesamtbild eine sanfte Note verliehen. Ihre baumelnden Diamantohrringe funkelten bei jeder Kopfbewegung und zeugten von subtiler Eleganz.

Ihr berühmtes platinblondes Haar war zu einem hohen Dutt hochgesteckt, der ihr Gesicht perfekt umrahmte und die architektonischen Linien des Kleides betonte. Ein Look, der ihr Erscheinungsbild ideal ergänzte.

Ein Auftritt an der Seite von Nick Beresford-Cleary

Die zweite große Neuheit des Abends war die Anwesenheit ihres neuen Partners, Nick Beresford-Cleary. Das Paar hatte seinen ersten offiziellen öffentlichen Auftritt Anfang Juni 2026 bei der „Power of Women“-Veranstaltung von Variety in London. Bei dieser Gelegenheit trug Hannah Waddingham bereits ein Neckholderkleid aus einem schimmernden Stoff, der das Licht wunderbar reflektierte.

Eine Schauspielerin mit einer rasant aufsteigenden Karriere

Neben ihrem neuen Privatleben glänzt Hannah Waddingham weiterhin beruflich. Einem breiten Publikum bekannt durch ihre Rolle als Rebecca Welton in der Erfolgsserie „Ted Lasso“, für die sie einen Emmy Award gewann, hat die Schauspielerin ihre Karriere in den letzten Jahren stetig erweitert. Von Filmauftritten und der Teilnahme an Wohltätigkeitsveranstaltungen bis hin zu Rollen in mehreren mit Spannung erwarteten Produktionen hat sich Hannah Waddingham als eine der angesehensten Persönlichkeiten ihrer Generation etabliert.

Mit ihrem Samtkleid, den Diamantohrringen und der platinblonden Hochsteckfrisur lieferte Hannah Waddingham einen ihrer unvergesslichsten Auftritte des Jahres ab. Ein Beweis dafür, dass in der Modewelt wie im Leben die bedeutendsten Momente auch die einfachsten sind, die man feiern kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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