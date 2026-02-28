Serena Williams glänzt in einem seltenen Video mit ihrer Tochter, in dem sie ein Strickkleid trägt.

Serena Williams teilte kürzlich ein Instagram-Video mit zwei Outfits und einem süßen Moment mit ihrer jüngsten Tochter Adira River (2 Jahre). Unter dem Titel „Ich liebe diese Phase des Mutterseins und MICH!“ feiert der Post Mutterschaft und mühelosen Stil.

Ein schickes beigefarbenes Strickkleid (und mehr)

Die Tennislegende trägt zunächst ein sandfarbenes Strickkleid mit V-Ausschnitt, dazu langes blondes Haar, ein dunkles Smokey-Eye-Make-up, dramatische Wimpern, schimmernden Highlighter und scheinbar ungeschminkte Lippen. Eine funkelnde Uhr, eine zarte Halskette und Diamantohrringe runden diesen lässig-eleganten Look ab.

Dazu trägt sie ein himmelblaues Crop-Top, das wie ein tailliertes Hemd geschnitten ist, eine hochgeschnittene dunkelblaue Jeans, neonfarbene lachsfarbene Pumps und Unisex-Schmuck, darunter einen blauen Ring. Frisur und Make-up bleiben gleich, was für einen mühelosen Streetstyle sorgt.

Ein entzückender Moment mit Adira

Der Höhepunkt: Adira putzt sich gerade die Zähne, als Serena sie zärtlich in die Arme nimmt und ihr mit einem wissenden Lächeln die Bürste abnimmt. Diese schlichte und authentische Szene fängt einen alltäglichen Moment ein, fernab von Rampenlicht und Trophäen. Serena Williams, Mutter zweier Töchter mit Alexis Ohanian – Olympia und Adira –, verkörpert eine fröhliche und selbstbewusste Mutterrolle, die man selten im Fernsehen sieht. Zwischen Lachen, spontanen Gesten und liebevollen Blicken zeigt sie, dass hinter der Sportikone eine präsente, sanfte Mutter steckt, die die kleinen Momente, die zu unvergesslichen Erinnerungen werden, mit ganzem Herzen genießt.

Serena Williams vereint Spitzensport, Mode und Familie mit bewundernswerter Leichtigkeit. Dieses Video fängt ihren gelungenen Übergang in ein erfülltes Leben nach dem Tennis perfekt ein. Sie bleibt eine absolute Ikone, gefeiert für ihr authentisches Familienleben.