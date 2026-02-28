Search here...

Serena Williams glänzt in einem seltenen Video mit ihrer Tochter, in dem sie ein Strickkleid trägt.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams teilte kürzlich ein Instagram-Video mit zwei Outfits und einem süßen Moment mit ihrer jüngsten Tochter Adira River (2 Jahre). Unter dem Titel „Ich liebe diese Phase des Mutterseins und MICH!“ feiert der Post Mutterschaft und mühelosen Stil.

Ein schickes beigefarbenes Strickkleid (und mehr)

Die Tennislegende trägt zunächst ein sandfarbenes Strickkleid mit V-Ausschnitt, dazu langes blondes Haar, ein dunkles Smokey-Eye-Make-up, dramatische Wimpern, schimmernden Highlighter und scheinbar ungeschminkte Lippen. Eine funkelnde Uhr, eine zarte Halskette und Diamantohrringe runden diesen lässig-eleganten Look ab.

Dazu trägt sie ein himmelblaues Crop-Top, das wie ein tailliertes Hemd geschnitten ist, eine hochgeschnittene dunkelblaue Jeans, neonfarbene lachsfarbene Pumps und Unisex-Schmuck, darunter einen blauen Ring. Frisur und Make-up bleiben gleich, was für einen mühelosen Streetstyle sorgt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams)

Ein entzückender Moment mit Adira

Der Höhepunkt: Adira putzt sich gerade die Zähne, als Serena sie zärtlich in die Arme nimmt und ihr mit einem wissenden Lächeln die Bürste abnimmt. Diese schlichte und authentische Szene fängt einen alltäglichen Moment ein, fernab von Rampenlicht und Trophäen. Serena Williams, Mutter zweier Töchter mit Alexis Ohanian – Olympia und Adira –, verkörpert eine fröhliche und selbstbewusste Mutterrolle, die man selten im Fernsehen sieht. Zwischen Lachen, spontanen Gesten und liebevollen Blicken zeigt sie, dass hinter der Sportikone eine präsente, sanfte Mutter steckt, die die kleinen Momente, die zu unvergesslichen Erinnerungen werden, mit ganzem Herzen genießt.

Serena Williams vereint Spitzensport, Mode und Familie mit bewundernswerter Leichtigkeit. Dieses Video fängt ihren gelungenen Übergang in ein erfülltes Leben nach dem Tennis perfekt ein. Sie bleibt eine absolute Ikone, gefeiert für ihr authentisches Familienleben.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Mit einem „natürlichen“ Look sorgt Adriana Lima in den sozialen Medien für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit einem „natürlichen“ Look sorgt Adriana Lima in den sozialen Medien für Furore.

Adriana Lima, das brasilianische Model und bekannte Markenbotschafterin von Victoria's Secret, sorgte kürzlich mit einem Instagram-Karussell mit dem...

Auf dem roten Teppich bricht diese Schauspielerin mit den Regeln – mit einem lässigen Detail

Auf dem roten Teppich werden Outfits oft bis ins kleinste Detail geplant. Bei den César-Verleihungen 2026 entschied sich...

César-Verleihung 2026: Isabelle Adjani ruft Männer dazu auf, sich für Frauen einzusetzen

Am 26. Februar 2026 schuf Isabelle Adjani im Olympia einen der unvergesslichsten Momente der51. César-Verleihung, indem sie alle...

Mit 38 Jahren spricht diese Schauspielerin offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen und die Herausforderungen des Mutterwerdens.

Die amerikanische Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Autorin, Stylistin und Produzentin Hilary Duff spricht offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen –...

Nachdem sie live im Radio rassistischen Äußerungen ausgesetzt war, geriet diese Sängerin in den Mittelpunkt einer Kontroverse.

Der französische Schriftsteller und Verleger Richard Millet sorgte am 23. Februar 2026 während der CNews-Sendung „L'Heure des pros“...

„Sportlich und umwerfend“: Diese Olympiasiegerin sorgt am Strand für Furore.

Die chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu glänzt weiterhin nach ihren Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen 2026, wo sie eine...

© 2025 The Body Optimist