Mit einem „natürlichen“ Look sorgt Adriana Lima in den sozialen Medien für Furore.

Adriana Lima, das brasilianische Model und bekannte Markenbotschafterin von Victoria's Secret, sorgte kürzlich mit einem Instagram-Karussell mit dem Titel "Februar in LA" für Furore, auf dem sie in ein weißes Handtuch gehüllt auf ihrem Bett posiert.

Ein Beitrag, der es einfach hält

Auf einem Himmelbett mit makelloser Bettwäsche in einem sanft beleuchteten Zimmer sitzt Adriana Lima und scheint in einem Moment der Ruhe versunken. Ihr Blick, der leicht im Fenster verloren geht, strahlt jene natürliche Eleganz aus, die sie auf dem Laufsteg zur Legende gemacht hat. Die Atmosphäre ist intim, fast andächtig, fernab vom Trubel der Modenschauen und dem Blitzlichtgewitter der Kameras.

Die neunteilige Fotoserie fängt verschiedene Facetten ihres Alltags in Los Angeles ein. Sie spielt gekonnt mit Licht und Schatten und teilt unter anderem ein Selfie aus dem Fitnessstudio, auf dem sie die Haare hastig zurückgebunden hat. Dies steht in starkem Kontrast zu dem perfekt inszenierten Image, das die Öffentlichkeit spontan mit dem ehemaligen Victoria's-Secret-Model verbindet. Hier gibt es keine ausgeklügelten Inszenierungen, sondern nur die Authentizität eines spontan eingefangenen Moments. Diese Schlichtheit unterstreicht eine zeitlose, natürliche Schönheit. Wir sehen eine Frau, die im Reinen mit sich ist, selbstbewusst und ihr Alter und ihren Lebensweg voll und ganz annimmt.

Unter dem Post strömten die Fans herbei. Kommentare überschlugen sich: „Ein Engel“, „göttlich schön“, „immer noch die Königin“. Dutzende rote Herzen, GIFs von Laufstegszenen, die an ihre legendären Jahre erinnerten, und enthusiastische Rufe nach mehr Fotos rundeten diese Welle digitaler Bewunderung ab. Zwischen Nostalgie und neu entfachter Bewunderung zeugen diese Bilder von einer ungebrochenen Verbundenheit mit ihrem Publikum – einer Mischung aus Faszination für die Ikone und echter Zuneigung zu ihr.

Ein triumphales Comeback nach Victoria's Secret

Mit 44 Jahren und dreifacher Mutter ist Adriana Lima eine prägende Figur der Modewelt. 2025 feierte sie einen symbolträchtigen Meilenstein: ihre 20. Victoria's Secret Fashion Show, bei der sie mit goldenen und silbernen Flügeln über den Laufsteg schritt. Ein kraftvolles, fast mythisches Bild, das verdeutlicht, warum sie weiterhin mit der extravaganten und theatralischen Ästhetik der Marke verbunden wird. Dieser neue Post aus Los Angeles verstärkt diese Aura und verankert sie gleichzeitig in einer persönlicheren Realität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Reaktionen Adriana Limas Charisma loben und ihren Status als lebende Legende bestätigen, trotz vereinzelter Kritikpunkte, die im digitalen Zeitalter leider unvermeidlich sind. Adriana Lima beweist damit einmal mehr, dass Eleganz nicht nur im Aussehen liegt, sondern auch in der Fähigkeit, sich souverän und gelassen im Medientrubel zu bewegen.