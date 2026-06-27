„Eine spanische Göttin“: Rosalía entscheidet sich für ein architektonisch anmutendes Kleid, das mit Volumen spielt.

Léa Michel
@rosalia.vt / Instagram

Die spanische Sängerin Rosalía teilte auf Instagram ein Foto von sich in einem spektakulären, architektonisch anmutenden Kleid, das mit Volumen und Kontrasten spielte. Ihr Auftritt begeisterte ihre Follower – einige nannten sie sogar eine „spanische Göttin“.

Ein architektonisches Kleid in Gletscherblau

Im Zentrum dieses Looks stand ein strukturiertes Kleid in zartem Eisblau. Das skulpturale Design bestach durch einen tiefen Ausschnitt, der von weißen Spitzen – teils geflochten, teils locker – akzentuiert wurde, die kaskadenartig die Vorderseite hinabflossen. Dieses grafische Detail verlieh dem Kleidungsstück Tiefe und Dynamik. Weit entfernt von einem schlichten Kleid, war es eine wahre Modekreation, konzipiert als Spiel mit Texturen und Linien.

Ein meisterhaftes Zusammenspiel der Lautstärken

Dieses Kleid bestach vor allem durch sein Volumen. Der Saum spielte mit Kontrasten: Vorne kurz, fiel er hinten in eine lange, fließende Schleppe. Diese Asymmetrie verlieh der Silhouette eine theatralische und zugleich ätherische Anmutung. Um diesem luftigen Ensemble einen stimmigen Abschluss zu geben, wählte Rosalía kniehohe schwarze Stiefel und trug ihr Haar zu einem eleganten, hohen Dutt. Eine perfekte Balance aus Sanftheit und Kühnheit.

Ein Auftritt in Harvard

Dieser Post war kein gewöhnliches Foto. In der Bildunterschrift schrieb Rosalía schlicht „In Harvard angekommen“, was darauf hindeutet, dass sie dieses Outfit für einen Auftritt an der renommierten amerikanischen Universität gewählt hatte. Ein feierlicher Rahmen, dem Rosalías elegantes, architektonisch anmutendes Kleid einen Hauch von Modernität und Kühnheit verlieh. Wenig überraschend lobten ihre Follower ihren Auftritt überschwänglich und überschütteten sie mit bewundernden Komplimenten.

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Mit diesem architektonisch anmutenden, eisblauen Kleid legte Rosalía einen spektakulären und zugleich eleganten Auftritt hin. Durch das gekonnte Spiel mit Volumen, Kontrasten und grafischen Details bewies sie einmal mehr ihren makellosen Stil. Ihre Fans waren begeistert – und Modebegeisterte weltweit werden sich sicherlich inspirieren lassen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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