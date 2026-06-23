Sängerin Rita Ora sorgte in einem Satinkleid für Aufsehen.

Anaëlle G.
@ritaora / Instagram

Die britische Sängerin Rita Ora, deren Wurzeln im Kosovo liegen, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus dem Soho House, wo sie spontan ein Akustikkonzert gab. Zu diesem Anlass trug sie ein elegantes champagnerfarbenes Satinkleid, das ihre Follower sofort begeisterte. Ein umwerfender Auftritt, ganz in ihrem Stil.

Ein Satinkleid

Im Mittelpunkt dieses Looks stand ein ärmelloses Kleid in einem zarten Gelbton aus fließendem Satin. Der Neckholder-Ausschnitt bestach durch zahlreiche Falten und Raffungen, die einen wunderschönen, strukturierten Effekt erzeugten. Eine dazu passende Stola, die elegant über Schultern und Unterarme drapiert war, rundete das Ensemble mit raffinierter Eleganz ab. Ein raffiniertes und strahlendes Outfit, das perfekt zur intimen Atmosphäre des Veranstaltungsortes passte.

Accessoires aus Gold und Silber

Passend zu ihrem Kleid wählte Rita Ora eine elegante Kombination aus Gold- und Silberschmuck. Sie trug eine zarte Halskette mit goldenem Anhänger, silberne Ohrringe, mehrere goldene Armbänder und eine goldene Uhr sowie silberne Ringe. Dieses Zusammenspiel edler Materialien verlieh dem Outfit zusätzlichen Glanz und bewies, dass die richtige Auswahl an Accessoires ein Outfit aufwerten kann.

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Ein Auftritt im Zusammenhang mit einem spontanen Konzert

Diese Fotoserie war kein Zufall. Rita Ora teilte sie am Rande eines spontanen Akustikkonzerts im Soho House, einem intimen Rahmen, der perfekt zum musikalischen Moment passte. Ihr Post löste erwartungsgemäß eine Welle begeisterter Reaktionen ihrer Follower aus, von denen viele ihren Look lobten. Es ist ein weiterer Beweis für die Aufmerksamkeit, die jeder ihrer Auftritte erregt. Abgesehen von diesem Outfit bestätigt Rita Ora ihren Status als Modeikone.

In diesem champagnerfarbenen Satinkleid präsentiert sich Rita Ora elegant und strahlend zugleich. Sie vereint Raffinesse und Eleganz und beweist einmal mehr, dass sie die Kunst beherrscht, alle Blicke auf sich zu ziehen. Ihre Fans, die stets gespannt auf ihre neuen Looks warten, werden sich darüber sicherlich freuen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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