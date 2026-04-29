Addison Rae posiert mit einer schlichten Vintage-Federboa und sorgt für Aufsehen.

Naila T.
@addisonraee / Instagram

Eine pinkfarbene Federboa, Kitten Heels – mehr brauchte Addison Rae nicht, um Instagram zum Glühen zu bringen. Die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Influencerin postete gerade einen ihrer meistkommentierten Beiträge, und ihre Fans sprechen von nichts anderem mehr.

Die Federboa, ein Vintage-Accessoire neu interpretiert

Addison Rae postete auf Instagram eine Reihe von Fotos, die sie schlicht mit rosa Herzen versah. Besonders das erste Bild sorgte für zahlreiche Reaktionen. Es zeigt die Silhouette der Sängerin im Schattenspiel, mit einem schlichten rosa Hut und einer Vintage-Boa, die auch auf mehreren anderen Fotos der Serie zu sehen ist.

Wie so oft reichte schon wenig, um die sozialen Medien in Aufruhr zu versetzen: Sobald ein Prominenter ein Foto postet, das seine Figur erahnen lässt, schießen die Kommentare in die Höhe. Auf einem anderen Foto tanzt Addison Rae mit einer pinkfarbenen Boa über den Schultern – in einer scheinbar unbeschwerten und theatralischen Atmosphäre.

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Ein aufstrebender Künstler

Addison Rae trat am 11. April 2026 beim Coachella-Festival auf und eröffnete die Hauptbühne für Justin Bieber – ein wichtiger Meilenstein für die Sängerin, deren Debütalbum „Addison“ im Sommer zuvor erschienen war. Der Rolling Stone lobte ihren Auftritt, und die Reaktionen der Fans in den sozialen Medien waren begeistert. Dieser Instagram-Post ist somit Teil eines sehr ereignisreichen Frühlings, in dem jeder Beitrag die Diskussion um die Künstlerin und ihren wachsenden Medienauftritt weiter anheizt.

Eine Boa, ein paar rosa Federn und eine treffende Bildunterschrift – Addison Rae beweist einmal mehr, dass sie nicht viel tun muss, um ein Maximum an „Likes“ zu generieren und in den sozialen Medien sofort Aufmerksamkeit zu erregen.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
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