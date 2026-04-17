„Wir lieben den natürlichen Look“: Lizzo lässt ein Vintage-Strandoutfit wieder aufleben

Die amerikanische Sängerin Lizzo sorgt auf Instagram mit einem sommerlichen Fotoshooting für Furore, bei dem sie stolz ihren Körper und einen Strand-Look präsentiert, der Luxus und Nostalgie vereint. In einem monogrammierten Gucci-Zweiteiler feiert sie den „natürlichen“ Körper und sendet ihren Followern eine klare Botschaft: Der Sommer 2026 wird eine Saison ohne Filter und Komplexe.

Ein festlicher Look, typisch Gucci

Lizzo posiert in einem zweiteiligen Gucci-Ensemble mit GG-Motiven – ein Strandoutfit, das perfekt zum Stil der Lido-Kollektionen des Hauses passt, die von italienischen Strandclubs der 60er und 70er Jahre inspiriert sind. Der dehnbare und formgebende Stoff betont die Figur und sorgt gleichzeitig für eine elegante Linie, ganz im Sinne des Retro-Chic-Stils, den die Marke in ihren Stranddesigns pflegt.

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„Ihr werdet den ganzen Sommer lang eure Bäuche zur Schau stellen.“

In der Bildunterschrift ihres Posts schrieb Lizzo: „Ihr zeigt den ganzen Sommer lang euren Bauch“, ein Satz, der sofort zum Sommer-Slogan wurde und ein starkes Zeichen für Körperakzeptanz setzte. Mit wenigen Worten eroberte sie ihren Bauch, ihre Kurven und ihr Wohlbefinden in solchen Outfits zurück – ohne Scham oder Retusche. Das kam bei ihren Fans, die ihre Botschaft der Körperbefreiung kennen, sehr gut an.

Mit diesem Foto trägt die amerikanische Sängerin Lizzo zu einem breiteren Trend bei: Unretuschierte Körper rücken in Strandreportagen immer mehr in den Mittelpunkt, wo einst die „grafische Bildbearbeitung“ üblich war. Indem sie eine Luxusmarke wie Gucci mit einer positiven Botschaft zum Thema Körperakzeptanz verbindet, schlägt sie eine Brücke zwischen Mode und Selbstwertgefühl und präsentiert ein Sommerbild, in dem alle Körper unter der Sonne gezeigt werden dürfen.