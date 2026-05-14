Jennifer Lopez kombiniert ein rotes Kleid und Vintage-Details zu einem auffälligen Look

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Geschäftsfrau Jennifer Lopez hat eine einzigartige Art, ihre Klassiker neu zu interpretieren. Auf dem roten Teppich beim Roast des amerikanischen Komikers, Schauspielers, Drehbuchautors und Produzenten Kevin Hart in Inglewood trug sie kürzlich einen roten, vom Jahr-2000-Trend inspirierten Look, der alle daran erinnerte, warum sie seit über zwanzig Jahren eine Stilikone ist.

Ein rotes Kleid mit tiefem Ausschnitt

Für dieses Netflix-Event trug Jennifer Lopez ein figurbetontes, rotes Neckholderkleid mit tiefem Ausschnitt, einem gerafften Saum und einem mittigen Schlitz, der bis zum Oberschenkel reichte. Drehte man das Kleid, fiel eine leichte Längenasymmetrie auf. Diese Designwahl erinnert direkt an J.Los rote Looks aus den 2000er-Jahren, jedoch mit einem modernen Touch.

Jennifer Lopez war nicht als Zuschauerin bei Kevin Harts Roast dabei – sie war Teil des Abendprogramms im Rahmen eines Netflix-Festivals, wo sie dank ihres Überraschungsauftritts beim Coachella-Festival auch zu den Musikstars des Jahres zählt. Ihre Anwesenheit auf dem roten Teppich bestätigt eines: Sie kann Rot mit 55 Jahren genauso umwerfend aussehen lassen wie mit 30 – und das mit einer stilistischen Präzision, die alles andere als nostalgisch wirkt.

Vintage-Accessoires

Besonders die auffällige Y2K-Ästhetik der Accessoires zog die Blicke auf sich. Von Pilotenbrillen mit roségoldenen Gläsern und dünnen Goldrahmen über ein markantes Goldkettenarmband und einen glänzenden Goldarmreif bis hin zu einer kleinen, gesteppten roten Ledertasche mit rundem Henkel, der von einer Goldkette umschlossen war – jedes einzelne Stück wirkte, als sei es direkt einem Fotoshooting der frühen 2000er-Jahre entsprungen. Nudefarbene Pumps mit spitzer Zehenpartie setzten einen gezielten Kontrast zum roten Monochromie-Look.

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Ein glattes Föhnstyling, das die üblichen Locken aufbricht.

Jennifer Lopez überraschte alle mit ihrem Beauty-Look: Statt ihrer gewohnten voluminösen Locken trug sie nun glattes, seidiges Haar mit Mittelscheitel und das Gesicht umspielenden Strähnen. Rechteckige Ohrringe in Goldoptik, roségoldener Lidschatten, glänzende pinke Lippen mit braunem Eyeliner und betonte Wangenknochen rundeten den Look ab, der Hollywood-Bräune mit einem Hauch von moderner Eleganz verband.

Der Tag nach dem Muttertag

Dieser Auftritt auf dem roten Teppich erfolgte einen Tag nach dem Muttertag (10. Mai in den USA), den Jennifer Lopez im kleinen Kreis gefeiert hatte. In einem Instagram-Video posierte die Mutter der Zwillinge Emme und Max (18), die aus ihrer Ehe mit Marc Anthony stammen, mit einem selbstgebackenen Schokoladenkuchen, der mit farbigem Zuckerguss und der Aufschrift „Mamas Stück“ verziert war. Sie zwinkerte in die Kamera und fragte ihre Follower, ob sie „Mamas Stück essen“ solle, bevor sie so tat, als würde sie einen Bissen vom Kuchen nehmen. Ein unbeschwerter Familienmoment, gefolgt von einem makellosen Auftritt auf dem roten Teppich – alles innerhalb von weniger als 24 Stunden.

Ein rotes Kleid, eine goldene Pilotenbrille und eine gesteppte Handtasche – Jennifer Lopez hat damit ihre Y2K-DNA mit dem Selbstbewusstsein einer Person reaktiviert, die genau weiß, was sie tut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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