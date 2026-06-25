Mit 60 Jahren sorgt diese Sängerin in einem Schnürkorsett für Furore.

Die kanadische Country-Sängerin Shania Twain sorgte in einem schwarzen Outfit bei ihrem Auftritt im Wembley-Stadion (England) als Vorgruppe von Harry Styles für einen besonders eindrucksvollen Effekt.

Ein Auftritt im Wembley-Stadion

Auf einer der legendärsten Bühnen der Welt heizte Shania Twain dem Publikum ordentlich ein. Am 12. Juni 2026 trat die kanadische Sängerin im Wembley-Stadion in London als Vorgruppe von Harry Styles auf dessen „Together, Together“-Tour auf. Diese Konzertreihe, die aktuell in Großbritannien stattfindet, vereint zwei Künstler mit sehr unterschiedlichen Musikstilen. Bei ihrem Auftritt in London hinterließ die Country-Ikone sowohl mit ihrer Performance als auch mit ihrer Outfitwahl einen bleibenden Eindruck.

Ein schwarzes Schnürkorsett und Mikro-Shorts

Für ihren Auftritt wählte Shania Twain einen komplett schwarzen Look mit Spitzendetails. Das Highlight ihres Ensembles war ein trägerloses, vorne geschnürtes Korsett mit besonders raffiniertem Spitzenbesatz. Das Korsett hatte zudem einen Ausschnitt unterhalb der Brust. Dazu kombinierte sie schwarze Micro-Shorts, ebenfalls mit Spitzenbesatz, die den Look von Kopf bis Fuß perfekt abrundeten. Diese Kombination verlieh ihr eine starke und theatralische Bühnenpräsenz.

Schwarze und glänzende Accessoires verstärken den Effekt.

Auch bei den Accessoires hatte die Sängerin nichts dem Zufall überlassen. Shania Twain trug schwarze Strumpfhosen und lange, fingerlose Handschuhe, die bis zu ihren Ellbogen reichten – ganz im Stil ihres Outfits. Um ihren Hals funkelte ein breites, reich verziertes Halsband, an dem mehrere Kreuzanhänger hingen.

Schwarze Wildlederstiefel, die bis zu den Knien reichten, verlängerten ihre Silhouette und verliehen ihrem Look eine rockige und zugleich theatralische Note. Die Kombination aus schimmernden schwarzen Elementen machte jede Bewegung von Shania Twain auf der Bühne zu einem eindrucksvollen visuellen Erlebnis. Passend zu diesem sorgfältig zusammengestellten Outfit wählte sie voluminöses, gewelltes Haar im ultra-schicken Bühnenstil.

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Ein bemerkenswerter Auftritt bei den Academy of Country Music Awards

Das Wembley-Konzert findet nur wenige Wochen nach einem weiteren vielbeachteten Auftritt von Shania Twain statt. Am 17. Mai 2026 moderierte sie die Academy of Country Music Awards in Las Vegas. Zu diesem Anlass trug sie ein Paillettenkleid von Falguni Shane Peacock mit Pantherstickerei. Shania Twain überraschte ihre Fans außerdem mit einer neuen Frisur: einem geraden Pony.

Sie lehnt die oft an Frauen über 50 gestellten Vorstellungen von Sesshaftigkeit ab. Mit zahlreichen Auftritten in der Öffentlichkeit unterstreicht sie ihr Recht, die Bühne mit derselben Intensität wie in ihren Anfängen zu erobern. Dieser Ansatz erinnert an andere Ikonen wie Madonna, Cher und Tina Turner, die sich auf ihre Weise weigerten, sich einem starren Bild von Frauen über 50 in der Musikindustrie zu unterwerfen.

Mit ihrem Schnürkorsett, den ultrakurzen Shorts und dem kunstvollen Kragen beweist Shania Twain einmal mehr ihre ästhetische Freiheit, ihre schauspielerische Meisterschaft und ihre Fähigkeit, ihren Stil immer wieder neu zu erfinden. Es ist der Beweis dafür, dass man eine Ikone sein und dennoch Szene für Szene, Look für Look aufs Neue überraschen kann.