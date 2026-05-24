Sänger Chappell Roan posiert natürlich und löst Reaktionen aus

Fabienne Ba.
@chappellroan / Instagram

Die für ihr spektakuläres Aussehen und ihre inszenierten Auftritte bekannte amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan überraschte einige ihrer Follower mit einem ungeschminkten Auftritt in den sozialen Medien. Die Bilder, die online viel diskutiert wurden, entfachten die Debatte um die Authentizität von Prominenten erneut.

Chappell Roan teilt ein "natürliches" Bild

Bekannt für ihren sorgfältig inszenierten visuellen Stil, ihr auffälliges Make-up und ihre extravaganten Bühnenoutfits, setzt Chappell Roan bei ihren öffentlichen Auftritten regelmäßig auf eine gewagte Ästhetik. Diesmal jedoch erregte ein deutlich zurückhaltenderer Post die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Auf Instagram präsentierte sich Chappell Roan in einem natürlicheren Stil, ganz anders als die „extravaganten“ Looks, die sie sonst bei ihren Auftritten und auf dem roten Teppich trägt. Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell online und lösten zahlreiche Reaktionen ihrer Follower aus.

Internetnutzer loben seine Authentizität.

Unter dem Post lobten viele Fans den neuen Look und bezeichneten ihn als „authentischer und spontaner“. Einige Nutzer meinten, „dieser natürlichere Look zeige eine andere Seite der Sängerin“. Andere wiesen darauf hin, dass Chappell Roan sich seit Langem für künstlerische Freiheit in ihrem öffentlichen Auftreten einsetzt. Ihre Fans loben regelmäßig ihren kreativen Umgang mit Mode, Make-up und Bühnenauftritten, die sie als „Erweiterung ihrer musikalischen Welt“ betrachtet.

Soziale Medien verstärken jeden Auftritt von Prominenten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chappell Roan in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. In den letzten Monaten erregten mehrere ihrer öffentlichen Auftritte großes Aufsehen, insbesondere bei Musikveranstaltungen und Preisverleihungen. Bei den Grammy Awards 2026 löste die Künstlerin mit einem Mugler-Outfit heftige Reaktionen aus, das online viel diskutiert wurde. Angesichts der Kritik reagierte Chappell Roan humorvoll auf Instagram und erklärte, sie halte ihr Outfit nicht für „so skandalös“. Wie viele Künstler ihrer Generation bewegt sich Chappell Roan in einem Umfeld, in dem jeder Post innerhalb weniger Stunden viral gehen kann.

Mit ihren natürlicheren Fotos hat Chappell Roan erneut die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen. Die für ihr Spiel mit den Konventionen des Pop und der Inszenierung bekannte Künstlerin sorgt weiterhin für Gesprächsstoff im Netz, egal ob sie in spektakulären Outfits oder in einer zurückhaltenderen Version ihrer selbst auftritt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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