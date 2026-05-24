Die 69-jährige Journalistin Katie Couric strahlt in einem spektakulären schwarzen Kleid.

Fabienne Ba.
@katiecouric / Instagram

Die amerikanische Journalistin, Produzentin und Dokumentarfilmerin Katie Couric sorgte bei der Frühlingsgala 2026 des American Ballet Theatre in New York für einen umwerfenden Auftritt. In einem eleganten, raffinierten schwarzen Kleid mit raffinierten Details wirkte sie bezaubernd. An der Seite ihres Ehemanns John Molner zog sie alle Blicke auf sich und strahlte auf dem roten Teppich.

Ein raffiniertes Kleid mit theatralischen Details

Die Frühlingsgala des American Ballet Theatre fand im Cipriani 42nd Street in New York City statt und brachte zahlreiche Persönlichkeiten aus Medien, Kultur und Unterhaltung zusammen. Zu den prominentesten Gästen des Abends zählte Katie Couric. Sie trug ein schwarzes Samtkleid, das mit modernen Elementen neu interpretiert wurde.

Das Kleid bestach durch einen tiefen Ausschnitt und einen dramatischen, ballonförmigen Rock, der in eine elegante, weiße Schleppe überging. Die Kombination aus tiefem Schwarz und strahlendem Weiß verlieh dem Ensemble eine theatralische Note, ohne dabei an klassischer Eleganz einzubüßen. Katie Couric rundete ihren Look mit funkelndem Schmuck ab, darunter Ringe, Armbänder und lange Ohrringe. Schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie und eine kleine Umhängetasche vervollständigten das Outfit.

Ein strahlender und natürlicher Schönheitslook

Auch Katie Couric entschied sich für einen sanften und strahlenden Look. Ihr venezianisch-blondes Haar fiel in einem weichen Föhnstyling mit Seitenscheitel, was ihrem Kurzhaarschnitt mehr Bewegung verlieh. Ihr Make-up betonte einen strahlenden Teint mit rosigen Highlights auf Wangen und Lippen. Ein leicht irisierender Lidschatten hob ihre Augen zusätzlich hervor. Der Gesamteindruck unterstrich die unaufdringliche Eleganz (eine Ästhetik von „stillem Luxus“), die ihre öffentlichen Auftritte oft prägt.

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Katie Couric, eine einflussreiche Medienpersönlichkeit

Katie Couric zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der amerikanischen Medienlandschaft. Die ehemalige Nachrichtensprecherin und Moderatorin zahlreicher Fernsehsendungen ist weiterhin regelmäßig bei Kultur- und Wohltätigkeitsveranstaltungen präsent. Ihre öffentlichen Auftritte werden oft für ihre unaufdringliche Eleganz und Raffinesse gelobt. Ihr jüngster Auftritt bei der Gala des American Ballet Theatre unterstreicht einmal mehr ihre Souveränität auf dem roten Teppich in New York.

In ihrem schwarzen Kleid sorgte Katie Couric bei der Frühlingsgala des American Ballet Theatre in New York für einen umwerfenden Auftritt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Molner lieferte sie eine unvergessliche Darbietung bei einem der prestigeträchtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der New Yorker Kultursaison.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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