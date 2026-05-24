Mutter und Tochter, Cindy Crawford und Kaia Gerber, stimmen ihre Looks aufeinander ab

Wenn Cindy Crawford und Kaia Gerber gemeinsam auftreten, fällt ihre frappierende Ähnlichkeit sofort ins Auge. Bei einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung der Marke Re/Done begeisterte das Mutter-Tochter-Gespann die Fotografen erneut mit aufeinander abgestimmten Denim-Looks und einem unverkennbar kalifornischen Stil.

Cindy Crawford und Kaia Gerber präsentieren eine bemerkenswerte Modepartnerschaft.

Auf einer Party zur Feier der Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Model und der Schauspielerin Kaia Gerber und der Marke Re/Done posierten Mutter und Tochter Cindy Crawford und Kaia Gerber liebevoll für die Fotografen. Arm in Arm blickten sie vor eine natürliche Kulisse und das riesige Logo der amerikanischen Marke.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch ein Kurzfilm zur Kooperation gezeigt, in dem Kaia Gerber in verschiedenen Outfits zu sehen ist, die von Re/Dones charakteristischer Vintage- und minimalistischer Ästhetik inspiriert sind. Das amerikanische Model Cindy Crawford und ihre Tochter Kaia Gerber, die man sonst auf dem roten Teppich und in Modekampagnen sieht, wählten diesmal einen lässigeren Look, blieben aber dennoch perfekt aufeinander abgestimmt.

Passende Denim-Looks im kalifornischen Stil

Für diesen Auftritt wählte Kaia Gerber einen leicht bauchfreien weißen Strickpullover, kombiniert mit einer locker sitzenden, zerrissenen Jeans. Sie rundete ihr Outfit mit einer übergroßen Sonnenbrille, dezenten Creolen und Riemchensandalen in Metallic-Optik ab.

Neben ihm trug auch Cindy Crawford einen Denim-Look von Kopf bis Fuß: ein hellblaues Jeanshemd, das sie leicht offen trug, und eine gerade geschnittene, hochgeschnittene Jeans. Das ehemalige Supermodel rundete ihr Outfit mit mehreren Armbändern und Sandalen ab und verlieh ihm so einen lässig-schicken Touch. Das Ergebnis: zwei aufeinander abgestimmte, aber dennoch individuelle Looks, die mit zeitlosen Schnitten und einer natürlichen Farbpalette spielten – ganz im Sinne des kalifornischen Stils, der Cindy Crawfords Image lange prägte.

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Eine Ähnlichkeit, die die Menschen seit mehreren Jahren fasziniert.

Seit Kaia Gerbers Modeldebüt wird sie häufig mit ihrer Mutter verglichen. Gleiches braunes Haar, ähnliche Gesichtszüge und dieselbe Natürlichkeit vor der Kamera: Kaia wird oft als „die natürliche Erbin des Crawford-Stils“ präsentiert.

Kaia Gerber hat sich über die Jahre dennoch ihren ganz eigenen Stil geschaffen. Als Muse großer Modehäuser und regelmäßiger Gast auf den Fashion Weeks wechselt sie zwischen minimalistischen Looks, Vintage-Inspirationen und gewagteren Silhouetten. Ihr aufeinander abgestimmter Auftritt bei dieser Veranstaltung unterstrich, dass ihre enge Verbundenheit weit über familiäre Bande hinausgeht und sie zu einem echten Modeduo geworden ist, das von der Branche genau beobachtet wird.

Kaia Gerber steht im Mittelpunkt der neuen Re/Done-Kampagne.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch Kaia Gerbers kreatives Projekt mit Re/Done gefeiert. Die Marke, bekannt für ihre Arbeit mit neu interpretiertem Vintage-Denim, präsentierte einen Kurzfilm mit dem Model in verschiedenen Alltagsszenen.

In auf Social Media geteilten Clips präsentiert sich Kaia Gerber in verschiedenen Looks, die von den 90er- und 2000er-Jahren inspiriert sind: Jeans-Minishorts, ein weißes Tanktop, transparente schwarze Strumpfhosen und lässig getragene Oversize-Jeans. Die Kampagne setzt auf eine Retro- und Filmästhetik, ganz im Stil der amerikanischen Marke.

Das Mutter-Tochter-Gespann fasziniert weiterhin die Modewelt.

Cindy Crawford und Kaia Gerber gehören zu den bekanntesten Mutter-Tochter-Gespannen der Modewelt. Ihre gemeinsamen Auftritte erregen regelmäßig Aufmerksamkeit, sowohl wegen ihrer äußerlichen Ähnlichkeit als auch wegen ihres Stils. Abgesehen vom oft in den sozialen Medien diskutierten „identischen Nachahmer“-Effekt scheint ihre Verbindung auch von einer echten beruflichen Mentorschaft geprägt zu sein.

Cindy Crawford, eine Ikone unter den Supermodels der 90er-Jahre, unterstützt die Karriere ihrer Tochter seit Jahren in einer Welt, die sie bestens kennt. Dieser jüngste gemeinsame Auftritt unterstreicht einmal mehr ihren Einfluss in der Modebranche, wo sie eine zeitlose und dennoch zugängliche Vision von Eleganz verkörpern.

Mit ihren aufeinander abgestimmten Denim-Outfits und ihrer offensichtlichen Verbundenheit zogen Cindy Crawford und Kaia Gerber erneut alle Blicke auf sich. Das Mutter-Tochter-Gespann vereint traditionelle Mode mit modernem Stil und verkörpert eine natürliche Eleganz, die Fotografen und Modebegeisterte gleichermaßen anspricht. Ihr Auftritt unterstreicht zudem das Comeback von zeitlosem Denim und Silhouetten im Stil der 90er-Jahre, die aktueller denn je sind.