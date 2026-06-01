Auf einem Boot lässt Sängerin Zara Larsson einen farbenfrohen Haartrend wieder aufleben.

Die schwedische Sängerin Zara Larsson untermauert ihren Status als Stilikone. In einer Reihe von Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte – darunter ein Titelbild von sich auf einem Boot –, rückte sie einen angesagten Haartrend wieder ins Rampenlicht: feine Neonsträhnen im blonden Haar. Dieser Look begeistert bereits ihre Millionen Follower.

Neonfarbene Strähnen im blonden Haar

Das auffälligste Detail auf diesem Foto: feine, farbige Strähnen in leuchtenden Pink-, Gelb- und Orangetönen, die sich mit langem, natürlich blondem Haar verweben, das noch leicht feucht ist, als käme es direkt aus dem Wasser. Weit entfernt von klassischen Strähnchen verleihen diese Neonsträhnen dem Look eine verspielte, sommerliche Note. Die Technik, bei der temporäre farbige Extensions oder Fäden eingesetzt werden, besticht durch ihre Einfachheit: Sie lässt sich anbringen und entfernen, ohne die natürliche Haarfarbe zu beeinträchtigen.

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Ein Trend, den der Sänger bereits übernommen hat.

Diese bunten Strähnen sind für Zara Larsson nichts Neues. Seit einigen Monaten experimentiert sie mit ihren Haaren: maßgefertigte pinke Extensions, Glitzersträhnen, bunte Haarspangen … alles Anspielungen auf eine Pop-Ästhetik, die an Festivals und die Mode der 2000er-Jahre erinnert, die gerade ihr Comeback feiert. Auf diesem neuen Foto kombiniert Zara Larsson ihre Strähnen mit passenden Accessoires wie neonfarbenen Perlenarmbändern und einer Muschelkette – ein bis ins kleinste Detail stimmiger Look.

Ein aufstrebender Künstler

Abgesehen vom Stil erscheint diese Veröffentlichung zu einem besonders erfolgreichen Zeitpunkt für Zara Larsson. Schon in jungen Jahren entdeckt, veröffentlichte sie ihr fünftes Album „Midnight Sun“, das von der Kritik gefeiert wurde, und erhielt 2026 ihre erste Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Dance/Pop Performance“. Sie tourt derzeit international, um ihr Album zu promoten. Ihr Instagram-Account, dem Millionen folgen, ist zu einem Spiegelbild dieser farbenfrohen und lebendigen Welt geworden.

Mit ihren neonfarbenen Strähnen beweist Zara Larsson, dass ein Haartrend, der sich leicht umsetzen lässt und perfekt für die wärmeren Monate ist, genau das Richtige ist. Sie kombiniert einen Hauch der 2000er mit Festival-Flair und macht aus einem einfachen Bootsausflug eine wahre Beauty-Inspiration. Genau das Richtige, um Lust zu bekommen, dem eigenen Haar mit dem nahenden Sommer ein paar Farbtupfer zu verleihen.