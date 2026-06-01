In Saint-Tropez bringt Model Bella Hadid Häkelarbeiten zurück in die Mode.

Häkelmode entwickelt sich zu einem der Must-have-Modetrends des Sommers 2026. In Saint-Tropez liefert das amerikanische Model Bella Hadid ein neues Beispiel: An Bord einer Yacht trug sie ein pinkfarbenes Häkel-Strandoutfit, das das Interesse an dieser Handwerkstechnik neu entfacht.

Häkeln, der wichtigste Trend des Sommers

Der Höhepunkt dieses Tages in Saint-Tropez war ein pinkfarbener, gehäkelter Zweiteiler, dessen Details wahre Handwerkskunst erkennen lassen. Aus der Nähe betrachtet, offenbart das Strickmuster ein dezentes Zickzackmuster am Bund, während kleine weiße Häkelschleifen das Oberteil zieren.

Weiße Blumenapplikationen runden den Look ab und unterstreichen die romantische Ästhetik, die voll im Trend liegt. Um den Look zu perfektionieren, kombinierte Bella Hadid ein Oversize-Hemd mit Kragen und wählte eine schmale schwarze Sonnenbrille: eine gelungene Interpretation von Strandmode für den Alltag.

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Eine Designer-Strandgarderobe

In ihren Posts präsentierte Bella Hadid weitere Outfits. Darunter ein hochgeschlossener Einteiler von Emilio Pucci mit geometrischem Muster in Rot-, Orange- und Brauntönen und Rüschensaum. Außerdem zu sehen: ein stahlblauer Einteiler von Miyake Design Studio und ein weißes Rüschenensemble von Some Bodee. Auch bei den Accessoires blieb das amerikanische Model ihrer Vorliebe für Goldschmuck treu und trug einen rosafarbenen Diamantring von Shay.

Ein tropezianisches Zwischenspiel

Diese Bilder stammen von einem Aufenthalt an der französischen Riviera, wo Bella Hadid die Sonne an Bord einer Yacht mit ihren Liebsten genießt, darunter ihr Bruder Anwar und ihre Mutter Yolanda Hadid. Eiskaffee in der Hand, morgendliches Schwimmen, entspannte Momente mit Freunden: Das Model verbrachte eine entspannte Sommerpause, kurz nach ihrem Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes, wo sie mit ihren modischen Outfits bereits einen starken Eindruck hinterlassen hatte.

Mit ihrer Sommergarderobe beweist Bella Hadid eindrucksvoll das große Comeback des Häkelstils, der lange Zeit dem Kunsthandwerk vorbehalten war und nun in der modernen Mode wieder Einzug hält. Zwischen aufwendigen Strickmustern, filigranen Knoten und einer lebendigen Farbpalette hat sie eine Reihe von Looks kreiert, die diesen Sommer sicherlich viele Strandoutfits inspirieren werden.