Simone Ashley sieht in ihrem trendigen Strandoutfit strahlend aus.

Die britische Schauspielerin Simone Ashley, deren Eltern indische Wurzeln haben, teilte auf Instagram eine Reihe sonnenverwöhnter Fotos in zwei topmodischen Sommeroutfits. Dieser Auftritt unterstreicht den wachsenden Modegeschmack des Stars aus „Der Teufel trägt Prada 2“.

Ein viel diskutierter Sommerauftritt

Simone Ashley nutzte die Hitzewelle in Großbritannien für einen entspannten Moment im Park mit einer Freundin. Auf Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte, posiert sie zunächst in einem leuchtend grünen Bikini und anschließend in einem auffälligen, leuchtend gelben Outfit.

Mit einem Cocktail in der Hand, der Sonnenbrille auf der Nase und einem breiten Lächeln verkörpert Simone Ashley ganz natürlich die Kunst des sommerlichen Lebensgefühls in einer typisch englischen, idyllischen Umgebung. Unter dem Post überschlugen sich die Kommentare, in denen ihre Follower ihre strahlende Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein lobten, die alle in ihren Bann zogen.

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Eine Laufbahn, die von einer frühen Berufung geprägt war

Hinter diesem strahlenden Bild verbirgt sich eine Künstlerin mit einem klar definierten Werdegang. Simone Ashley, Tochter indischer Eltern der ersten Einwanderergeneration in Großbritannien, wuchs in einem Elternhaus auf, in dem die akademische Kultur einen hohen Stellenwert hatte; ihre Mutter war Buchhalterin, ihr Vater Apotheker.

Doch schon in jungen Jahren entdeckte sie eine andere Berufung. Mit sechs Jahren nahm sie ihren ersten Gesangsunterricht und wusste, dass ihr Weg künstlerisch sein würde. „Ich schrieb meine Träume in mein Tagebuch oder in Briefe an mich selbst. Für mich war das selbstverständlich. Ich wollte nie ein bescheideneres Leben führen. Es war nicht die Frage, ob, sondern wann. Ich wusste, ich konnte es schaffen“, sagte sie kürzlich der Times.

Vom Modellbau bis zu den Londoner Brettspielen

Um ihr Schauspielstudium zu finanzieren, versuchte sich Simone Ashley zunächst als Model. „Schon als Kind habe ich alles dafür getan, meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe einige Modelverträge angenommen, um meine Rechnungen zu bezahlen, und so bin ich zur Schauspielerei gekommen“, erzählte sie Harper’s Bazaar. Anschließend besuchte sie zwei Jahre lang die Redroofs School for the Performing Arts, bevor sie sich an der renommierten ArtsEd London einschrieb, wo sie einen Abschluss in Musicaltheater erwarb. Darauf folgten ihre ersten, wenn auch bescheidenen, Rollen in britischen Serien wie „Broadchurch“, „Doctors“ und „Casualty“.

Von Netflix bis „Der Teufel trägt Prada 2“

Der Wendepunkt kam 2019, als Netflix ihr eine Rolle anbot. Drei Jahre später ergatterte Simone Ashley die Hauptrolle in der zweiten Staffel von „Bridgerton“, wo sie Kate Sharma verkörperte, eine der unvergesslichsten Heldinnen der von Shondaland produzierten Serie.

Und im Mai 2026 ging ein Traum in Erfüllung: Sie durfte Amari, die neue Assistentin der beeindruckenden Miranda Priestly (Meryl Streep), in „Der Teufel trägt Prada 2“ spielen, der am 1. Mai in die Kinos kam. Eine Rolle wie geschaffen für diese Modebegeisterte, deren jeder öffentliche Auftritt – vom roten Teppich bis zu Instagram-Fotos – mittlerweile wie ein sorgfältig geplantes Editorial wirkt.

Zwischen Hitzewelle, farbenfrohen Outfits und ihrem kometenhaften Aufstieg untermauert Simone Ashley mit diesen neuen Fotos ihren Platz unter den meistgefolgten Gesichtern ihrer Generation. Eine Momentaufnahme des Sommers, die zweifellos einen sonnigen Sommer 2026 voller ambitionierter Projekte erahnen lässt.