Schauspielerin Rachel Sennott bricht das Schweigen über den Druck im Zusammenhang mit Akne.

Zu Beginn ihrer Filmkarriere sah sich die amerikanische Schauspielerin, Komikerin und Drehbuchautorin Rachel Sennott brutalen und verletzenden Kommentaren über ihr Aussehen ausgesetzt. Nun bricht sie ihr Schweigen über den Druck, dem sie aufgrund ihrer Akne ausgesetzt war.

Die Anhörungen waren von Kommentaren über ihre Hautfarbe geprägt.

Rachel Sennott, die zum traditionellen Roundtable-Gespräch des Hollywood Reporter mit Komödienschauspielerinnen eingeladen war, erinnerte sich an den einprägsamsten Kommentar, den sie je bei einem Vorsprechen gehört hatte. „Ich hatte schwere Akne und war sehr unsicher deswegen“, gestand sie . „Oft ging ich zu Vorsprechen, wo es hieß: ‚Und das können wir alles behalten‘“, fuhr sie fort und deutete auf ihr Gesicht.

Eine Reflexion, die, als sie vor ihren Kolleginnen – der amerikanischen Schauspielerin, Komikerin und Schriftstellerin Hannah Einbinder, der amerikanischen Komikerin und Schauspielerin Ashley Padilla, der amerikanischen Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Sängerin Keke Palmer und der amerikanischen Schriftstellerin, Produzentin, Komikerin und Schauspielerin Quinta Brunson – erzählte, am Tisch für Erstaunen sorgte.

Rachel Sennott leidet unter schwerer Akne

Vor jedem Vorsprechen vollzog Rachel Sennott ein aufwendiges Tarnritual. „Ich trug dick Make-up und Concealer auf, sah mich im Spiegel an und dachte: ‚Die sehen doch nichts … niemand wird es merken‘“, erzählte sie. Doch kaum hatte sie den Raum betreten, merkte sie, dass der erste Kommentar ihre Akne betraf. Rachel Sennott verriet nicht, wer genau diese Bemerkung gemacht hatte.

Rachel Sennott litt unter schwerer Akne und griff deshalb zu Isotretinoin, das unter dem Markennamen Accutane vertrieben wird. Laut der Cleveland Clinic wird diese sehr wirksame Behandlung in der Regel nur bei schwerer Akne eingesetzt, wenn andere Therapieoptionen nicht gewirkt haben oder nicht gut vertragen werden. „Es ist ein sehr starkes Medikament“, resümierte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass sie ständig darüber spreche.

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Worte, die andere befreien

Rachel Sennotts Aussage fand sofort Anklang bei ihren Kolleginnen und Kollegen, insbesondere bei Hannah Einbinder, die selbst früher Isotretinoin eingenommen hatte und scherzhaft hinzufügte: „Sie hat es mir ermöglicht, auf Accutane umzusteigen. Ein großes Dankeschön an alle, die vor mir diesen Weg gegangen sind.“ Keke Palmer ergänzte: „Und ich habe es vor euch beiden genommen.“ Abgesehen vom Humor verdeutlicht dieser Austausch, wie die Hollywood-Industrie hinter den Kulissen ihre Darsteller auf ihr Aussehen reduzieren kann – und wie viel Mut es erfordert, sich davon zu befreien.

Indem Rachel Sennott – Schöpferin und Star der HBO-Serie „I Love LA“ – das Schweigen zu diesen Äußerungen bricht, rückt sie eine Realität in den Fokus, über die noch immer selten gesprochen wird: die verletzenden Kommentare, die junge Schauspielerinnen über ihr Aussehen hören, manchmal getarnt als „Charakter“. Ihr Zeugnis dient als Mahnung, falls überhaupt noch eine nötig war, an die Notwendigkeit für Hollywood, bestimmte Praktiken zu hinterfragen.