Prinzessin Dianas Zwillingsnichten zeigen ihre enge Bindung in den sozialen Medien.

Die Zwillinge Lady Amelia und Lady Eliza Spencer sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich und lassen keine Gelegenheit aus, dies zu zeigen. Auf Instagram demonstrierten die Nichten von Prinzessin Diana erneut die Tiefe ihrer engen Verbundenheit.

„Mehr denn je im Partnerlook“: Ihr Video lässt online die Herzen dahinschmelzen.

Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer posteten ein Reel (Video) auf Instagram, das ihre Follower sofort begeisterte. Es zeigt die blonden Zwillinge lächelnd bei den Vorbereitungen für einen Abend. Beide tragen weiße Spitzenroben, ihre Haare hochgesteckt und lange Ohrringe. Sie posieren Seite an Seite auf ihrem Hotelbalkon. Die englische Bildunterschrift sagt alles: „Mehr denn je im Partnerlook .“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Amelia Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Eineiige Zwillinge… bestätigt durch einen DNA-Test

Amelia und Eliza, geboren am 10. Juli 1992 als Töchter von Charles Spencer, dem neunten Earl Spencer (Lady Dis jüngerem Bruder), und Victoria Lockwood, glaubten lange, sie seien keine eineiigen Zwillinge. Bei ihrer Geburt wurde ihnen gesagt, sie seien lediglich zweieiige Zwillinge. Erst 2024 widerlegte ein Gentest diesen Irrtum: Sie sind tatsächlich eineiig. Eine späte Erkenntnis, die laut Eliza „alles verändert. Jetzt, wo wir es wissen, ergibt alles Sinn.“

Eine Bindung, die sich kaum in Worte fassen lässt.

Abgesehen von ihrer äußerlichen Ähnlichkeit verbindet die beiden Schwestern ein unzerbrechliches Band. „Wir wissen oft genau, was die andere denkt“, vertraute Amelia an. Für Eliza geht diese Verbindung über Worte hinaus: „Unsere Zwillingsbindung ist einfach unbeschreiblich. Wir teilen sie schon seit unserer Geburt.“ Sie fügte hinzu: „Wir sind innerlich und äußerlich identisch.“ Diese Bindung zeigen sie gerne öffentlich, indem sie als Models, Botschafterinnen und Stammgäste auf dem roten Teppich arbeiten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Amelia Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Ein neues Kapitel in ihrem Leben

Während die beiden Schwestern ihre enge Bindung in den sozialen Medien pflegen, schlagen sie gleichzeitig neue Lebensabschnitte auf. Amelia ist mit Greg Mallett verheiratet, und Eliza bereitet ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Channing Millerd vor. Als Models, Markenbotschafterinnen und Stammgäste auf den exklusivsten Partys sind die Zwillinge weiterhin in der Öffentlichkeit präsent, stets Seite an Seite. Dieses eng verbundene Geschwisterpaar fasziniert die Öffentlichkeit und bewahrt durch seine bloße Anwesenheit das stille Vermächtnis ihrer berühmten Tante, Prinzessin Diana.

Mit zärtlichen Momentaufnahmen, innigen Vertraulichkeiten und neuen persönlichen Verpflichtungen zeichnen Lady Amelia und Lady Eliza Spencer ein berührendes Bild ihrer Schwesternschaft. Die Zwillingsschwestern aus der Spencer-Dynastie erinnern uns daran, dass jenseits ihrer Herkunft und des Rampenlichts ihre enge Verbundenheit ihr wertvollster Besitz ist.