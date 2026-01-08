Search here...

Bradley Cooper reagiert auf die Vorwürfe der Schönheitsoperation

Anaëlle G.
Bradley Cooper hat dem Geheimnis um sein Gesicht endlich ein Ende gesetzt. Als Gast im Podcast „ Smartless “ sprach der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent über die hartnäckigen Gerüchte um Schönheitsoperationen, die seit Monaten in den sozialen Medien kursieren.

Bradley Cooper bricht sein Schweigen

Während seines Auftritts in der von dem kanadisch-amerikanischen Schauspieler Will Arnett, dem amerikanischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Jason Bateman und dem amerikanischen Schauspieler und Produzenten Sean Hayes moderierten Show, nahm das Gespräch schnell eine unerwartete Wendung: sein Aussehen. Will Arnett erzählte, wie er oft gefragt werde, welches wenig bekannte Geheimnis er über seinen Freund Bradley Cooper verraten könne, angesichts der wilden Spekulationen um eine mögliche Schönheitsoperation. Da sagte er einen Satz, der alles zusammenfasste: „Alle denken, Bradley hätte sich operieren lassen, aber was die Leute nicht wissen: Er hat es nicht.“

"Natürlich hat er nichts getan."

Will Arnett, fast genervt, beharrt darauf und wiederholt: „Natürlich hat er nichts machen lassen“, während Jason Bateman zustimmend nickt. Bradley Cooper bestätigt daraufhin, dass ihn in den letzten Wochen Fremde angesprochen und ihm gesagt haben, wie gut er aussieht, wobei sie manchmal eine „verdächtige“ Veränderung andeuteten. Der Schauspieler selbst geht nicht näher auf irgendwelche Eingriffe ein, erwähnt kein Facelifting, sondern deutet lediglich an, dass sein Gesicht das Ergebnis von Zeit, harter Arbeit … und der Wahrnehmung anderer sei.

Gerüchte, Netzwerke und öffentliches Image

Die Moderatoren verurteilten auch den im Internet kursierenden „Unsinn“, die Videos, die seine angebliche „Verwandlung“ wie einen Prozess gegen ihn sezieren. In den sozialen Medien vergleichen manche obsessiv Fotos, überzeugt davon, die Wahrheit liege in einem anderen Lichtwinkel oder einer verblassten Falte verborgen. Bradley Cooper weigerte sich, die Gerüchte weiter zu kommentieren und wählte eine entschiedene, aber rätselhafte Antwort: Er dementierte sie, ohne die Gerüchteküche weiter anzuheizen.

Ironischerweise steht der Mann, der bereits wegen seiner Nasenprothese in „Maestro“ im Zentrum der Kontroverse stand, nun erneut im Mittelpunkt der Kritik und wird nicht für seine Arbeit, sondern für sein Aussehen beurteilt. Doch bei seinem neuen Film „Is This Thing On?“, bei dem er Regie führte und in dem Will Arnett die Hauptrolle spielt, sollte sein Talent im Vordergrund stehen.

Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
