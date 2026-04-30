Zu ihrem Geburtstag wählte Schauspielerin Jessica Alba einen sensationellen Look.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba feierte am 28. April 2026 ihren 45. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten. Die Instagram-Bilderserie, die sie zu diesem Anlass teilte, vereinte zärtliche Momente, inspirierende Zitate und elegante Outfits, die bei ihren Followern großen Anklang fanden.

Ein 45. Hochzeitstag, gefeiert im Kreise der Familie und in Liebe

Jessica Alba feierte ihren 45. Geburtstag im Kreise ihres Partners, des amerikanischen Schauspielers Danny Ramirez mit kolumbianischen und mexikanischen Wurzeln, und ihrer drei Kinder Honor, Haven und Hayes. Auf Instagram teilte sie Impressionen der Feier, Kinderfotos und eine Auswahl bedeutungsvoller Zitate, um diesen besonderen Anlass zu würdigen. Ein intimer und herzlicher Geburtstag, fernab der pompösen Hollywood-Partys.

Zwei Spitzenlooks für einen zweiteiligen Abend

Zu ihrem Geburtstagsessen trug Jessica Alba ein schwarzes, eckig ausgeschnittenes Top mit dünnen Trägern und Wimpernspitze, dazu türkisfarbene Ohrhänger und mehrere goldene Halsketten. Später am Tag trug sie ein weißes Top mit V-Ausschnitt und floraler Spitze unter einem braunen Blazer – ihr Haar fiel in sanften Wellen, sie trug große goldene Ohrringe und aß mit geschlossenen Augen genüsslich ihr Stück Geburtstagskuchen.

Es ist kein Zufall, dass die beiden Outfits, die sie zu diesem Geburtstag ausgewählt hat, ein gemeinsames Detail aufweisen: Spitzenbesatz am Ausschnitt. Diese Stilwahl spiegelt die Richtung wider, die Jessica Alba in den letzten Saisons eingeschlagen hat – raffinierte Stücke, die Leichtigkeit ausstrahlen und gleichzeitig elegant wirken.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba)

Eine Geburtstagsnachricht, die viel aussagt

Neben den Outfits war es vor allem die Bildunterschrift, die ihre Follower berührte. „Ein neuer Tag – und irgendwie bin ich sanfter, stärker, mehr ich selbst als je zuvor“, schrieb sie. „Das vergangene Jahr war wunderschön. Es hat mich in die richtige Richtung gelenkt, mich geöffnet und mir gezeigt, wie viel Liebe und Licht mich umgibt“, fuhr sie fort. Zum Schluss dankte sie ihren Kindern, ihrem Partner und ihren engsten Freunden: „Meine Familie. Meine drei Lieblinge – mein Ein und Alles. Ihr bringt Licht in mein Leben.“

Eine Frau, die ihre eigenen Regeln schreibt

Jessica Alba, die mit 19 Jahren in der Serie „Dark Angel“ entdeckt wurde und für ihre Rolle eine Golden-Globe-Nominierung erhielt, hat sich seither ein unternehmerisches Imperium aufgebaut. 2011 gründete sie „The Honest Company“ mit – eine Marke für natürliche Baby- und Haushaltsprodukte, die mittlerweile mit einer Milliarde Dollar bewertet wird. Die 45-jährige Schauspielerin, Unternehmerin und dreifache Mutter verkörpert modernen Erfolg: Sie vereint Geschäftssinn, Medienpräsenz und familiäres Engagement und ist gleichzeitig eine Schlüsselfigur in Sachen Lifestyle und Frauenförderung.

Kurz gesagt, Jessica Alba feierte ihren 45. Geburtstag auf ihre ganz eigene Art: stilvoll, authentisch und ganz sie selbst. So werden oft die schönsten Geburtstage gefeiert.