Dieses von Harper Beckham ausgewählte Duo könnte durchaus zur Inspiration der Saison werden.

Fabienne Ba.
@victoriabeckham / Instagram

Als Victoria Beckham in New York ihre neue Zusammenarbeit mit Gap feierte, zog ihre Tochter Harper, die genauso bezaubernd war wie ihre Mutter, alle Blicke auf sich. Mit ihren 14 Jahren hatte die Teenagerin bereits einen ganz eigenen Stil, der sich deutlich von der eleganten Haute Couture ihrer Mutter unterschied.

Ein seltener gemeinsamer Auftritt von Mutter und Tochter in New York

Am 24. April 2026 veranstaltete die britische Modedesignerin und Unternehmerin Victoria Beckham in New York City ein Event für Nordstrom, um ihre Zusammenarbeit mit Gap zu feiern. Harper Beckham erschien an der Seite ihrer Mutter – ein umso bemerkenswerterer Moment, da die Tochter nur selten in der Öffentlichkeit auftritt. Die Fotos, die Victoria in ihren Instagram-Stories postete, verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien.

Was den Beobachtern am meisten auffiel, war die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Harper trug eine blonde Föhnfrisur mit Mittelscheitel, die Victorias neue goldblonde Strähnchen, die sie wenige Tage zuvor in der Today Show am 21. April präsentiert hatte, perfekt widerspiegelte. Zwei Generationen, zwei Stile, eine unverwechselbare Frisur.

Das bauchfreie Top und der Hüftgürtel als modisches Duo

Während ihre Mutter sich für ein figurbetontes Midikleid in Colorblocking – Puderrosa, Himmelblau und Grau – entschied, wählte Harper einen völlig anderen Stil. Die Schülerin trug ein kurzärmeliges, schwarzes Crop-Top, das ihren Bauch freilegte, kombiniert mit einer weit geschnittenen, tiefsitzenden schwarzen Hose. Offene Sandaletten mit Absatz verliehen dem Look eine elegante Note, ohne ihn lässig wirken zu lassen. Ein monochromer, minimalistischer Look, der dem Trend der Generation Alpha voll und ganz entsprach.

Ein kontrastierendes Duo, das selbst schon zum Trend geworden ist.

Der Kontrast zwischen den beiden Outfits – das eine hauteng und farbenfroh, das andere lässig und monochrom – sorgte für ebenso viel Aufsehen wie das Event selbst. Viele sahen darin ein perfektes Beispiel dafür, wie Mode über Generationen weitergegeben und neu interpretiert wird. Harper Beckham hat mit diesem schlichten Crop-Top und der tiefsitzenden Hose womöglich ungewollt einen der meistkopierten Looks dieses Frühlings geschaffen.

Mit ihrem lässigen Stilmix aus modernen Y2K-Anspielungen beweist Harper Beckham eindrucksvoll, dass die nächste Generation der Mode bereits da ist. Im Gegensatz zu Victoria Beckhams elegantem Chic verkörpert ihr Outfit aus Crop-Top und Hüfthose eine neue Generation, die keine Angst davor hat, Regeln zu brechen. Eines ist sicher: Dieser Look, gesichtet in New York, könnte sich durchaus zum begehrtesten Casual-Look der Saison entwickeln.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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