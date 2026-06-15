Mit 49 Jahren sorgte Shakira in einem gelben Outfit, das von der Weltmeisterschaft inspiriert war, für Furore.

Shakira feierte einen weiteren Erfolg mit einem ebenso lebendigen wie symbolträchtigen Look. Die kolumbianische Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos mit Fußballbezug, um einen bedeutenden Meilenstein zu würdigen: 100 Millionen Aufrufe für „Dai Dai“, den offiziellen Song der Weltmeisterschaft 2026. Ein auffälliges gelbes Outfit, entworfen als Hommage an den schönsten Sport der Welt.

Ein gelber Look in den Farben des Fußballs

Für diesen Anlass wählte Shakira ein gelbes Crop-Top mit einem Fußballmotiv auf der einen und roten Streifen auf der anderen Seite. Dazu trug sie eine hellgelbe Hose und Schuhe in Mangogelb sowie rote Handschuhe, die dem Outfit das gewisse Etwas verliehen. Mit erhobenen Armen posierte sie auf dem Rasen eines Stadions, als ob sie die elektrisierende Atmosphäre eines großen Fußballabends aufsaugen wollte. Präzises Make-up, rosige Wangen und pinkfarbener Lippenstift, das Haar offen über die Schultern fallend: Alles war auf einen strahlenden und festlichen Look abgestimmt.

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Eine Anspielung auf „Dai Dai“ und die Weltmeisterschaft

Diese Kleiderwahl war alles andere als unbedeutend. Sie begleitete die Verkündung eines großen Erfolgs: „Wir haben gerade 100 Millionen Aufrufe mit ‚Dai Dai‘ erreicht, vielen Dank!“, schrieb Shakira und bedankte sich herzlich bei ihren Fans. Der Song, den sie zusammen mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy aufnahm und der Mitte Mai veröffentlicht wurde, ist die offizielle Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird. Das Fußballthema ihres Outfits spiegelte somit direkt die Stimmung des Liedes wider.

Die Königin der WM-Hymnen

Mit „Dai Dai“ bekräftigt Shakira ihre einzigartige Verbindung zum größten Fußballereignis der Welt. Sie ist die Künstlerin, die in der Geschichte des Wettbewerbs am häufigsten mitgewirkt hat: Bereits 2006 lieferte sie einen Remix von „Hips Don't Lie“, 2010 den Megahit „Waka Waka“ und 2014 „La La La“.

Mit ihrem leuchtend gelben Look und ihrem überwältigenden musikalischen Erfolg beweist Shakira einmal mehr, dass sie untrennbar mit dem Zauber der Weltmeisterschaft verbunden ist. Sie untermauert ihren Status als Ikone, die Mode, Musik und ihre Leidenschaft für Fußball gekonnt vereint. Ein fulminantes Debüt, das dem Ereignis alle Ehre gemacht hat.