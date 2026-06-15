In einem Paillettenbody kreiert Jennifer Lopez einen spektakulären Look

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez sorgte mit einem Foto, das ihr langjähriger Visagist Ernesto Casillas während eines Beauty-Shootings veröffentlichte, für Furore. In einem komplett mit Pailletten besetzten Body und passenden Overknee-Stiefeln präsentiert sie sich ebenso spektakulär wie perfekt gestylt – ein Beweis dafür, warum sie zu den bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Szene zählt.

Ein Paillettenbody

Auf dem in den sozialen Medien kursierenden Foto trägt Jennifer Lopez einen Body, der vollständig mit glitzernden Verzierungen besetzt ist. Das auffälligste Detail: ein V-Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reicht. Ein meisterhafter Schnitt, der die Silhouette zu einem wahren Couture-Statement macht. Schon der Stoff des Kleidungsstücks ist ein Ereignis für sich.

Bei jeder Bewegung bricht sich das Licht an den Pailletten und erzeugt einen beinahe flüssigen Effekt. Dieser Look erinnert an Jennifer Lopez' glamouröse Bühnenauftritte – vom Musikvideo zu „On The Floor“ bis zu ihrem Auftritt beim Super Bowl 2020. JLo macht nie ein Geheimnis aus ihrer Vorliebe für Glitzer und Glamour, und dieses Kleid fügt sich perfekt in diese Tradition ein.

Oberschenkelhohe Stiefel und wellige Frisur

Passend zum Body wählte Jennifer Lopez ein Paar Overknee-Stiefel. Die Stiefel, in der gleichen Farbe wie der Body, strecken die Silhouette und verleihen ihr sofort eine theatralische Note. Das Ensemble wirkt wie ein echtes Bühnenkostüm, das durch die sorgfältig abgestimmte Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt wird.

Was ihre Frisur angeht, entschied sich J.Lo für ihren unverkennbaren Look: Ihr langes, braun gesträhntes Haar fällt in sanften Wellen mit Mittelscheitel. Ein typischer Hollywood-Schnitt, der ihr Gesicht perfekt umrahmt und gleichzeitig für einen lässigen, fließenden Look sorgt. Auch beim Make-up zeigt sich die Handschrift von Ernesto Casillas in den Details: grauer Lidschatten, ein pudriges, rosafarbenes Rouge und ein Nude-Lippenstift – eine Kombination, die modern und strahlend zugleich wirkt.

Eine perfekt ausgeführte Spiegelpose

Was das Foto besonders eindrucksvoll macht, ist die Pose: vor dem Spiegel ihres Ankleidezimmers, die Absätze auf dem Tisch, die Beine gespreizt. Eine Inszenierung, die an die großen Starporträts der 1980er-Jahre erinnert – einer Ära, in der amerikanische Diven mit derselben lässigen Selbstsicherheit posierten.

Eine neue Stilära ist in vollem Gange

Dieser Auftritt kommt für Jennifer Lopez zu einem besonders bedeutsamen Zeitpunkt. Die Sängerin, die aktuell ihren neuen Film „Office Romance“ promotet, hat in den letzten Wochen eine Reihe perfekt abgestimmter Mode-Looks präsentiert. Von schwarzen Mohair-Rollkragenpullovern bis hin zu Leopardenröcken von Balmain – ihre Kleidungswahl bildet mittlerweile eine regelrechte visuelle Erzählung, in der jeder Auftritt eine Geschichte über einen Aspekt ihrer sich entwickelnden Karriere erzählt.

Mit diesem Paillettenbody und dem tiefen Ausschnitt liefert Jennifer Lopez einen ihrer spektakulärsten Auftritte des Jahres ab. Und bestätigt damit, dass sie zu denjenigen gehört, die Bühnenpräsenz und Haute-Couture-Präzision am besten verkörpern können.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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