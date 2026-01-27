Search here...

In Paris sorgt Demi Moore in einem skulpturalen Jumpsuit für Furore.

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Die Pariser Haute Couture Fashion Week hielt einmal mehr, was sie versprach: spektakuläre und gewagte Kreationen. Zu den prominentesten Gästen zählte Demi Moore, die das Publikum bei der Schiaparelli-Show Frühjahr/Sommer 2026 in einem skulpturalen schwarzen Jumpsuit mit Animalprints verzauberte. Ein elegantes Outfit, ganz im Sinne des surrealistischen Geistes des italienischen Modehauses.

Ein kontrollierter "katzenhafter" Look

Die für ihren Hang zum Risiko auf dem roten Teppich bekannte amerikanische Schauspielerin wählte einen figurbetonten schwarzen Jumpsuit, inspiriert von der Schiaparelli Herbstkollektion 2025. Der Stoff mit silbernen Akzenten, die an einen stilisierten Leopardenprint erinnern, betonte dezent die Silhouette des Stars aus „The Substance“.

Demi Moore trug dazu einen langen, architektonisch geschnittenen Mantel, einen kleinen, avantgardistischen schwarzen Hut, der schräg aufgesetzt war, und eine Handtasche in Krokodiloptik. Schwarze Pumps mit metallischen Cut-outs – ein Markenzeichen von Schiaparelli – rundeten den eleganten und makellos gestylten Look perfekt ab.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Demi Moore (@demimoore)

Pariser Chic nach Schiaparelli

Die von künstlerischem Leiter Daniel Roseberry inszenierte Schiaparelli-Show vereinte erneut Theatralik mit meisterhafter Haute Couture. Zwischen skulpturalen Formen, mythologischen Anspielungen und Tiermotiven zog das Modehaus ein ausgewähltes Publikum an – eine Mischung aus Hollywoodstars und einflussreichen Persönlichkeiten der Modewelt. In diesem Rahmen setzte Demi Moore ein fesselndes und zugleich zurückhaltendes Statement und bewies mit 63 Jahren, dass sie eine zeitlose Stilikone ist, die klassische Eleganz mit zeitgenössischer Kühnheit zu verbinden vermag.

Von Idaho nach Paris: ein markanter Kontrast

Nur wenige Wochen zuvor hatte sich die Schauspielerin in einem völlig anderen Umfeld gezeigt: in ihrem Haus in der verschneiten Landschaft Idahos, in gefütterten Stiefeln und einem übergroßen Pullover, während sie Schnee von ihrer Terrasse schaufelte. Dieser radikale Stilwechsel, von gemütlicher Winterkleidung zu Pariser Haute Couture, unterstreicht, wie natürlich und selbstironisch Demi Moore ihr öffentliches Image zu pflegen weiß.

Zwischen Pariser Eleganz und unaufdringlicher Schlichtheit verkörpert Demi Moore eine freie und inspirierende Stilvision. In einem Kleid von Schiaparelli, das an eine „katzenhafte Anmut“ erinnert, beweist die Schauspielerin, dass sie nach wie vor zu den elegantesten und unberechenbarsten Persönlichkeiten Hollywoods zählt – und mit einem einzigen Auftritt eine Modenschau in ein Event verwandeln kann.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Amber Heard bricht ihr Schweigen über das Cybermobbing, dem sie ausgesetzt ist.
"Großartig": Dieser Star beeindruckt Internetnutzer am Strand

