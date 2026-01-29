„Schon ein Jahr?“: Gisele Bündchen spricht über ihren Alltag als dreifache Mutter.

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen teilt auf Instagram liebevolle Momente zum ersten Geburtstag ihres dritten Kindes. Die Familienfotos zeigen eine glückliche Mutter, umgeben von ihren älteren Kindern und ihrem Partner Joaquim Valente.

Eine intime und bescheidene Feier

Am 28. Januar 2026 postete Gisele eine Bilderserie, auf der ihr jüngstes Kind, von hinten fotografiert, neben einem großen „Happy Birthday“-Ballon seine erste Kerze ausblies. Die Fotos fingen intime Momente ein: mütterliche Umarmungen, sportliche Begegnungen mit seinem Vater Joaquim und liebevolle Interaktionen mit den Haustieren. In der Bildunterschrift teilte sie ihre Gefühle: „Ich kann es kaum glauben, dass es schon über ein Jahr her ist, seit du unser Leben bereichert hast. Danke, Gott, für alles.“

Dreifache Mutter: Die Balance in der Patchworkfamilie

Das brasilianische Model zieht Benjamin (15) und Vivian (12) groß, ihre Kinder aus der Ehe mit dem Sportkommentator und ehemaligen American-Football-Profi Tom Brady, von dem sie sich 2022 nach 13 Jahren Ehe scheiden ließ. Mit ihrem Ehemann, dem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente, begrüßt sie nun ihr drittes Kind und beginnt damit ein neues Kapitel in ihrem Leben. Die Fotos zeigen einen harmonischen Alltag, in dem Sport, Natur und Zuneigung das jüngste Kind umgeben.

Ein Beweis wahrer Liebe

Mit diesen Bildern zeigt Gisele das Elternsein abseits des Rampenlichts. Sie wahrt die Privatsphäre ihres Sohnes und feiert die kleinen Freuden des Familienlebens, erfüllt von Lachen, Spielen und tiefer Dankbarkeit. Diese eingefangenen Momente offenbaren eine authentische Intimität, in der Liebe, Verbundenheit und Güte wichtiger sind als der Medienrummel. Jedes Foto scheint von kostbaren, gemeinsam erlebten Augenblicken zu erzählen und unterstreicht die Bedeutung von Achtsamkeit und Zärtlichkeit im Alltag, fernab vom Trubel der Außenwelt.

Gisele Bündchen machte den ersten Geburtstag ihres dritten Kindes zu einem Ausdruck ihrer Familienliebe und bewies damit, dass Mutterschaft (im Allgemeinen) das Glück vervielfacht. Diese Geste erinnert an ihre Stärke: Vom Mode-Idol zur dreifachen Mutter verkörpert sie eine tiefe und gelassene Ausgeglichenheit.