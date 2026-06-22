Am Strand teilt Model Gisele Bündchen einen zärtlichen Moment mit ihrem Ehemann

Zum Vatertag (Sonntag, 21. Juni) gewährte Gisele Bündchen ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Das brasilianische Supermodel teilte auf Instagram eine Reihe liebevoller Fotos, die am Strand mit ihrem Ehemann Joaquim Valente und ihrem kleinen Sohn entstanden sind, begleitet von einer berührenden Botschaft.

Eine berührende Hommage an ihren Ehemann

In ihrem Post widmete Gisele Bündchen ihrem Ehemann, einem brasilianischen Jiu-Jitsu-Lehrer, eine herzliche Hommage. „Danke, dass du mit gutem Beispiel vorangehst und die Werte verkörperst: Liebe, Demut, Integrität, Disziplin, Güte und Beständigkeit. Du bist ein unglaubliches Vorbild. Wir sind dir alle unendlich dankbar und lieben dich sehr“, schrieb sie. Gisele Bündchen gedachte auch ihres Vaters und dankte ihm für seine „bedingungslose Liebe und Unterstützung“.

Ein Moment der Verbundenheit am Strand

Die Fotos selbst strahlen Zärtlichkeit aus. Auf einem posiert das Paar im Sand vor einem Regenbogen, während Gisele Bündchen ihr Baby in einer blauen Trage eng an sich drückt. Um die Privatsphäre ihres Sohnes zu schützen, hat sie sein Gesicht sorgfältig verdeckt. Andere Bilder zeigen Joaquim Valente liebevoll und zärtlich, wie er kostbare Momente mit dem Kind teilt – das bereits im Kleinen an die Leidenschaft der Familie für Jiu-Jitsu herangeführt wird.

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Eine Patchworkfamilie

In dieser Fotoserie hob Gisele Bündchen auch die enge Bindung zwischen ihrem Mann und ihren beiden ältesten Kindern, Benjamin (16) und Vivian (13), hervor, die sie mit ihrem Ex-Mann Tom Brady hat. Auf einigen Fotos ist die enge Beziehung zwischen Joaquim Valente und den Teenagern deutlich zu erkennen – ein Zeichen für eine harmonische Patchworkfamilie. Diese Harmonie teilt Gisele Bündchen gelegentlich gerne diskret mit anderen. Denn obwohl sie zu den berühmtesten Models der Welt zählt, pflegt sie heute ein ruhigeres Leben fernab vom Trubel des Laufstegs.

Mit diesem berührenden Post feiert Gisele Bündchen Liebe und Familie abseits des Rampenlichts. Zwischen herzlichen Liebesbekundungen und intimen Momenten gewährt sie einen strahlenden Einblick in ihr aktuelles Glück. Ihre vielen Fans werden davon sicherlich tief bewegt sein.