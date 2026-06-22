480.000 Perlen und 25.000 Federn: Dua Lipas Hochzeitskleid verbirgt eine beeindruckende Menge an Arbeit

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa hat endlich ihr Hochzeitskleid enthüllt. Einige Wochen nach ihrer Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner teilte sie die ersten Bilder einer spektakulären Chanel-Haute-Couture-Kreation, deren Anfertigung mehrere Jahre in Anspruch nahm.

Eine geheime Hochzeit in Sizilien

In Sizilien, im Süden Italiens, feierte Dua Lipa ihre Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner. Bereits Ende Mai hatten sich die beiden standesamtlich in einem Londoner Gerichtsgebäude das Jawort gegeben. Die Feier in Sizilien, die deutlich ausgelassener und im Kreise ihrer Liebsten stattfand, verband diese formalen Verpflichtungen mit einem emotionaleren Ereignis. Dieser gestaffelte Ablauf ermöglichte es dem Paar, seine Privatsphäre zu wahren und gleichzeitig den besonderen Anlass mit Familie und Freunden zu feiern.

Eine mit Spannung erwartete Enthüllung auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Account teilte Dua Lipa die ersten offiziellen Bilder der italienischen Zeremonie. Der Beitrag, schlicht mit „Mr & Mrs“ betitelt, zeigt die Sängerin Arm in Arm mit ihrem Ehemann in einem eleganten und strahlenden Ambiente. Dieser offizielle Post löste sofort eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus, insbesondere wegen des spektakulären Kleides, das Dua Lipa an diesem Tag trug.

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Eine Kreation von Chanel Haute Couture, entworfen von Matthieu Blazy

Das Kleid, das Dua Lipa bei der sizilianischen Zeremonie trug, ist eine Haute-Couture-Kreation von Chanel. Genauer gesagt handelt es sich um das erste Haute-Couture-Brautkleid, das Matthieu Blazy, der heutige künstlerische Leiter des französischen Modehauses, für eine Freundin von Chanel entworfen hat. Dies ist ein besonders symbolträchtiges Ereignis sowohl für das Modehaus als auch für den französisch-belgischen Designer, der sich mit diesem außergewöhnlich ambitionierten Projekt einen Namen gemacht hat. Die Entstehung des Kleides erforderte mehrere Jahre Arbeit – ein kreativer Prozess, der länger dauerte als die meisten der berühmtesten Roben der jüngeren Haute-Couture-Geschichte.

Eine Neckholder-Silhouette

Der Schnitt des Kleides besticht durch eine Neckholder-Silhouette mit einem besonders auffälligen, offenen Rücken. Das Design ist in seinen Linien zurückhaltend und in seiner Wirkung zugleich spektakulär. Es betont die Länge, den fließenden Fall des Stoffes und die Feinheit der Details anstatt einer übermäßig strukturierten Konstruktion. Diese raffinierte Eleganz lässt die Stickereien und Verzierungen in den Mittelpunkt rücken und bildet das wahre Herzstück des Kleidungsstücks. Dieser Ansatz ist typisch für die zeitgenössische Haute Couture: die Klarheit der Silhouette steht im Vordergrund, um die exquisite Raffinesse der Ornamente optimal zur Geltung zu bringen.

480.000 Perlen, vollständig von Hand aufgestickt

Das erste atemberaubende Detail dieses Kleides ist seine Perlenstickerei. Das Kleidungsstück ist mit 480.000 Perlen verziert, die vollständig von Hand von Atelier Montex, einem der renommierten Manufakturen, die exklusiv für Chanel arbeiten, aufgestickt wurden. Diese phänomenale Menge an Perlen, die sich über das gesamte Kleid erstrecken, verleiht ihm im Licht einen einzigartigen Glanz. Solche Arbeit erfordert seltenes Fachwissen und außergewöhnliche Geduld und verdeutlicht den wahrhaft handwerklichen Charakter der Haute Couture. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von der Massenproduktion und unterstreicht, was diese Art der Kreation vom Rest der Modeindustrie abhebt.

25.000 Federn signiert Lemarié

Die zweite technische Meisterleistung des Kleides liegt in der Federstickerei. Über das gesamte Kleidungsstück, einschließlich der Schleppe, wurden 25.000 zarte Federn einzeln von Lemarié, einem weiteren renommierten Atelier, das für Chanel arbeitet, angebracht. Diese Fülle an Federn verleiht dem Kleid eine charakteristische Bewegung und Leichtigkeit und macht jeden Schritt der Braut zu einem eindrucksvollen visuellen Moment. Lemarié, gegründet 1880 und 1996 von Chanel übernommen, ist weltweit für seine Expertise in der Federstickerei bekannt. Diese seltene Kunstfertigkeit wird heute von den Modehäusern bewahrt, die ihre Weitergabe sichern.

1.155 Stunden Stickerei bei Lesage

Zu diesem Werk gesellt sich der Beitrag von Maison Lesage, einem weiteren führenden Namen der Branche, die 1.155 Stunden Handarbeit in die Anfertigung von Trompe-l’œil-Schmuck investierten, der direkt in das Kleid integriert wurde. Dieser Ansatz treibt die Ornamentik auf die Spitze: Schmuckstücke, die nicht einfach auf das Kleid aufgelegt, sondern direkt auf den Stoff gestickt werden. Diese technische Innovation verdeutlicht die Kreativität von Matthieu Blazy und seinem Team und verwandelt das Kleid in ein wahres Textilkunstwerk. Der immense Arbeitsaufwand und die akribische Detailgenauigkeit erklären, warum die Fertigstellung des Kleides mehrere Jahre in Anspruch nahm.

Ein sechs Meter langer Tüllschleier

Neben dem Kleid selbst trug Dua Lipa auch einen besonders spektakulären Tüllschleier. Der sechs Meter lange Schleier war handbestickt und mit Perlen und Federn verziert, die farblich perfekt zum Hauptteil passten. Diese Ergänzung um ein weiteres Couture-Element schuf eine vollkommene visuelle Harmonie. Für die Schuhe wandte sich Dua Lipa an das Modehaus Massaro, das eigens für sie ein Paar weiße Satinpumps anfertigte. Ein kompletter Couture-Look, bis ins kleinste Detail maßgeschneidert und dem Anlass angemessen.

Mehrere umwerfende Outfits für dieses Hochzeitswochenende

Das Chanel-Kleid war nicht das einzige bemerkenswerte Kleidungsstück, das Dua Lipa an ihrem Hochzeitswochenende trug. Für die standesamtliche Trauung Ende Mai in London entschied sie sich für einen weißen Retro-Kostümrock von Schiaparelli, kombiniert mit einem breitkrempigen Hut, der direkt von Bianca Jaggers ikonischem Hochzeitsoutfit inspiriert war.

Bei ihrer Ankunft in Sizilien fiel sie in einem langen, weißen, rückenfreien Kleid mit Federrock von Bottega Veneta auf – ein Outfit, das rückblickend den Stil ihres Brautkleides subtil vorwegnahm. Nach der Zeremonie wurde die Sängerin schließlich bei einem Brunch im Anschluss an die Hochzeit in einem weißen Spitzenkleid von Chloé gesehen.

Mit 480.000 Perlen, 25.000 Federn, 1.155 Stunden Stickerei und jahrelanger Arbeit hat sich Dua Lipas Chanel Haute Couture-Brautkleid bereits als eines der ikonischsten Brautkleider des Jahrzehnts etabliert. Es beweist, dass hinter jedem großartigen Brautkleid Hunderte von Händen, Tausende von Arbeitsstunden und eine ganze Geschichte handwerklicher Kunstfertigkeit stecken, die es zu bewahren gilt.