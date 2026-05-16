Mit 42 Jahren wählt Mandy Moore eine Haarfarbe, die ihr braunes Haar aufhellt, ohne dabei alles zu verändern.

Die amerikanische Singer-Songwriterin, Schauspielerin, Regisseurin und Stylistin Mandy Moore sorgte bei der Disney Upfront in New York für einen umwerfenden Auftritt. Ihr rotes Seidenkleid zog alle Blicke auf sich, doch ihre neue Haarfarbe war der eigentliche Star. Sie entschied sich für eine dezente Färbung, die ihr Haar aufhellt, ohne ihre natürliche Haarfarbe zu verändern. Eine unaufdringliche und dennoch bemerkenswert wirkungsvolle Verwandlung, die einen wichtigen Beauty-Trend perfekt verkörpert: den sonnengeküssten Look, aber mit einem Hauch von dezentem Luxus.

Die Technik: sanft beleuchtetes Braun

Statt komplett blond zu werden, entschied sich Mandy Moore für einen nuancierteren Ansatz. Die Coloristin setzte goldene Highlights in die Spitzen und hellte den Ansatz nach und nach auf, wodurch ein frischer, weicher Ton entstand. Das Ergebnis: natürlich sonnengeküsstes Haar mit einem harmonischen Übergang zwischen Längen und Ansatz.

Diese Färbetechnik ist keine klassische Balayage. Es handelt sich vielmehr um eine sanfte Technik, die das gesamte Haar aufhellt, ohne die harten Kanten, die bei zu scharfen Übergängen üblich sind. Mandy Moore begann diese Veränderung 2021, als sie ihrem schokoladenbraunen Haar goldene Strähnchen hinzufügte. Fünf Jahre später hat sie den Look wahrscheinlich noch etwas intensiviert und sich für einen etwas intensiveren Stil entschieden – perfekt für den Sommer.

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Der Trend „sonnenverwöhnt“, die Variante „stiller Luxus“.

Mandy Moores Auftritt kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Der Trend „Sun-Kissed“ – wörtlich „von der Sonne geküsst“ – dominiert die Beauty-Codes für Frühjahr/Sommer 2026. Er besteht darin, den natürlichen Effekt nachzuahmen, den die Sonne nach einigen Wochen am Strand auf das Haar ausübt, mit goldenen Highlights an den am stärksten exponierten Stellen (Spitzen, Strähnen um das Gesicht).

Mandy Moores Version zeichnet sich durch ihre Einordnung in die breitere Bewegung des „stillen Luxus“ im Beauty-Bereich aus. Weit entfernt von aufsehenerregenden Veränderungen, setzt dieser Trend auf unaufdringliche Eleganz, bei der die Qualität der Arbeit im Vordergrund steht und nicht der Wow-Effekt. Anstatt eine neue Farbe zu präsentieren, suggeriert sie eine natürliche Leuchtkraft, als wäre sie schon immer da gewesen.

Mit dieser subtilen Färbetechnik beweist Mandy Moore, dass es möglich ist, braunes Haar aufzuhellen, ohne es komplett zu verändern. Dieser Ansatz entspricht aktuellen Schönheitstrends, bei denen Eleganz eher durch Subtilität als durch dramatische Effekte definiert wird.