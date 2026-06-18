„Sie hat sich nicht verändert“: Angelina Jolie sorgt in New York für einen umwerfenden Auftritt.

Die kambodschanisch-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und Goodwill-Botschafterin Angelina Jolie sorgte kürzlich bei der Vorführung des Films „Couture“ in New York für Aufsehen. In einem eleganten schwarzen Kleid bezauberte sie ihre Fans, von denen viele ihren „zeitlosen Look“ lobten. „Sie verändert sich nie“, hieß es in einem Kommentar.

Ein elegantes schwarzes Kleid

Für diesen Auftritt entschied sich Angelina Jolie für eine sichere Wahl: das kleine Schwarze. Das schlichte, trägerlose Design strahlte unaufdringliche Eleganz aus. Dazu kombinierte sie eine große Pilotenbrille, die dem Look einen Hauch von Verführung und Geheimnis verlieh. Eine zurückhaltende Wahl, ganz im Sinne der klassischen Eleganz, für die sie bekannt ist.

Ein schickes Layering-Spiel

Während sie sich im Veranstaltungsort bewegte, rundete Angelina Jolie ihr Outfit mit einem langen weißen Mantel ab, den sie lässig über die Schultern legte. Diese Kombination aus dem tiefen Schwarz des Kleides und dem strahlenden Weiß des Mantels verlieh ihrem Look eine moderne und grafische Note. Eine subtile Art, klassische Eleganz mit aktueller Mode zu verbinden.

Angelina Jolie begeistert Fans bei der „Couture“-Vorführung in New York (16.06.2026) X37 https://t.co/Aqb7LZH5Em pic.twitter.com/pblkeywKE2 — HQCelebCorner (@Pawe66862800) 17. Juni 2026

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass Angelina Jolies Auftritt eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. Unter Beiträgen, die ihren Look teilten, überschütteten Internetnutzer sie mit Komplimenten. „Sie ist zurück“, „Eine Ikone“, „Immer so stilvoll “, „Wunderschön wie eh und je“ : Die bewundernden Nachrichten strömten herein.

Ein Auftritt im Zusammenhang mit ihrem Film "Couture"

Dieser Auftritt war kein Zufall. Angelina Jolie war tatsächlich bei der Vorführung ihres neuesten Films „Couture“ anwesend. Dies war eine besonders bedeutungsvolle Hommage an die Welt der Haute Couture, da der Filmtitel direkt darauf anspielt und so ihr besonders elegantes Erscheinungsbild widerspiegelt. Als Schauspielerin und engagierte Filmemacherin blickt sie auf eine vielseitige Karriere zurück, die sich zwischen Film und ihrem zahlreichen Aktivismus aufteilt.

Mit diesem schwarzen Kleid und dem weißen Mantel hat Angelina Jolie einmal mehr bewiesen, dass Eleganz nichts Künstliches braucht. Sie vereinte Schlichtheit und Raffinesse und sorgte mit einem dezenten, aber dennoch eindrucksvollen Auftritt für Aufsehen, der ihren Status als zeitlose Stilikone unterstrich. Ein Genuss für ihre treuen Fans.

