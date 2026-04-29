Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez präsentiert ihren Bauch und lässt einen Y2K-Trend wieder aufleben.

Jennifer Lopez braucht keinen roten Teppich, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ein einfaches Workout, begleitet von ein paar Selfies auf Instagram, reichte aus, um die sozialen Medien in Aufruhr zu versetzen – und einen Trend aus den 2000er-Jahren wieder ins Rampenlicht zu rücken, den wir schon vergessen glaubten.

Das Sonntagskarussell, das im Internet für Furore sorgte

Jennifer Lopez postete auf Instagram eine Bilderserie von ihrem Workout, untermalt mit Justin Biebers Song „Yukon“. Darauf posiert sie vor einem Spiegel aus verschiedenen Winkeln und präsentiert stolz ihren durchtrainierten Bauch. Der Post löste sofort Tausende begeisterte Reaktionen aus: „Du bist perfekt, Göttin!!!“ , „Du reifst wie ein guter Wein“ , „Diese Bauchmuskeln will ich auch!“

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Das Y2K-Detail, das den Trend wiederbelebt

Ihr Look blieb nicht unbemerkt. Jennifer Lopez trug ein langärmeliges, tief ausgeschnittenes, weißes Waffelstrick-Crop-Top, dessen Saum knapp über ihren Rippen endete, darüber einen schwarzen Sport-BH. Doch die Hose machte den entscheidenden Unterschied: Schwarze Leggings, hochgekrempelt, um einen tiefen Bund zu erzeugen – ein typischer Look der 2000er-Jahre. Dieses simple Detail, der hochgekrempelte Bund, reichte aus, um den Look im Y2K-Stil zu verankern, der die Trends von 2026 prägen wird.

Ein Beitrag, der das Thema eines sehr ereignisreichen Frühlings fortsetzt.

Diese Selfies entstanden nur wenige Tage nach Jennifer Lopez' erstem Auftritt beim Coachella-Festival, wo sie während David Guettas Set auf der Quasar Stage überraschend ihre neue Single „Save Me Tonight“ performte. Zu diesem Anlass trug sie einen glitzernden silbernen Jumpsuit von The Blonds mit einer Federjacke von Julien McDonald. Vom Festival bis zum Spiegel im Fitnessstudio – die Energie ist dieselbe.

Ein Fitness-Signatur, die zu einem Markenzeichen geworden ist

Jennifer Lopez pflegt seit Langem ein Image, das mit körperlicher Disziplin verbunden ist und das sie regelmäßig in den sozialen Medien teilt. Ihre Fitness-Posts sind zu einem festen Bestandteil ihres Instagram-Profils geworden und vereinen Motivation, Stil und Alltagsmomente. Die tiefsitzenden Leggings mit hochgekrempelten Säumen sind kein Zufall: Sie erinnern an die Y2K-Ästhetik, die sie in den 2000er-Jahren mitprägte. Dieser Trend feiert heute sein Comeback, doch es geht nicht darum, diesen Körpertyp oder Modestil zum Ideal zu erheben.

Kurz gesagt, Jennifer Lopez brauchte keinen Stylisten, um uns daran zu erinnern, warum sie eine Ikone ist. Dreißig Jahre nach ihrem Debüt verkörpert sie eine Ära und ist gleichzeitig vollkommen in der Gegenwart angekommen.