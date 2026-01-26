Search here...

„Frau zu sein bedeutet, nach dem Aussehen beurteilt zu werden“: Michelle Obama prangert Doppelstandards an.

Léa Michel
Extrait de l'émission « Call her Daddy »/Youtube

Michelle Obama verurteilt aufs Schärfste den anhaltenden Doppelstandard, dem Frauen ausgesetzt sind und der sie primär nach ihrem Aussehen und nicht nach ihren Leistungen beurteilt. Im Podcast „ Call Her Daddy “ des amerikanischen Podcasters Alex Cooper teilt die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten ihre persönlichen Erfahrungen und sensibilisiert für die in der globalen Kultur tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit. Dabei untermauert sie ihre Argumente mit zahlreichen eindrucksvollen Zitaten.

Eine außergewöhnliche Karriere, die von Kritik überschattet wurde

Michelle Obama, Absolventin von Princeton und Harvard, machte eine beeindruckende Karriere als Anwältin, Leiterin einer gemeinnützigen Organisation und Vizepräsidentin der Universität Chicago, bevor sie von 2009 bis 2017 im Weißen Haus tätig war. Doch während ihrer Zeit in den Medien konzentrierten sich die Kommentare stets auf ihre Outfits und weniger auf ihre Reden oder ihren Werdegang. Sie nennt als Beispiel ein Magazinporträt, dessen Überschrift mit ihrem Outfit begann und ihre Ausbildung und Karriere in den Hintergrund rückte: „Die Überschrift begann mit dem, was ich trug, nicht mit meiner Ausbildung oder meiner Karriere: Es ging nur darum, wie ich aussah.“

Body Shaming als Waffe der Kontrolle

„Männer greifen Frauen immer wieder wegen ihres Aussehens an. Es ist ein tief in der globalen Kultur verwurzeltes Muster, Frauen durch Angriffe auf ihr Äußeres in ihre Schranken zu weisen“, stellt sie klar fest. Laut Michelle Obama kennt diese Strategie keine Grenzen und besteht trotz feministischer Fortschritte fort. Sie macht den weiblichen Körper zu einem leichten Ziel, um geäußerte Ideen zu diskreditieren.

Bildung und die Privatsphäre: Aktivistische Entscheidungen

Um dieser Frauenfeindlichkeit entgegenzuwirken, hat Michelle Obama ihre öffentlichen Auftritte in Büchern wie „Becoming“ und auf Konferenzen verstärkt. Zuhause achtet sie sehr auf ihre Worte gegenüber ihren Töchtern Malia und Sasha: Sie vermeidet es, sie zu fragen, ob sie „jemanden daten“, eine Frage, die sie als sexistisch und Ausdruck elterlicher Unsicherheiten betrachtet, und betont stattdessen : „Warum sollten Frauen jemanden zum Leben brauchen?“

Michelle Obama nutzt ihre eigenen Erfahrungen, um einen universellen Appell gegen Doppelmoral zu formulieren und uns aufzufordern, unsere sprachlichen und kulturellen Reflexe zu hinterfragen. Ihre Botschaft ist ein Appell, Frauen für ihren Intellekt und ihr Handeln wertzuschätzen, fernab von oberflächlichen Urteilen, die ihre Entwicklung noch immer behindern.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Mit 38 Jahren wagt dieses Model es, im Schnee einen kurzen Look zu tragen.
Article suivant
Angelina Jolie bereitet sich darauf vor, die Vereinigten Staaten zu verlassen und nach Europa zu reisen, und erklärt die Gründe dafür.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Angelina Jolie bereitet sich darauf vor, die Vereinigten Staaten zu verlassen und nach Europa zu reisen, und erklärt die Gründe dafür.

Angelina Jolie bereitet sich darauf vor, die Vereinigten Staaten zu verlassen und sich in Europa niederzulassen, angetrieben von...

Mit 38 Jahren wagt dieses Model es, im Schnee einen kurzen Look zu tragen.

Im Urlaub in den österreichischen Alpen posierte das britische Model und die Unternehmerin Rosie Huntington-Whiteley in einem weißen...

In ihrem Leopardenmuster-Outfit sorgt die Figur dieser Sängerin für Furore.

Die thailändische Sängerin Lisa (Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink), die sich derzeit auf ihrer „Deadline“-Tour in Tokio befindet,...

In einem eindrucksvollen Fotoshooting verströmt Margot Robbie eine „barocke Eleganz“.

Bei einem Fotoshooting präsentieren sich die australische Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie und der australische Schauspieler Jacob Elordi...

Diese zweifache Mutter und amerikanische Model bringt die schneebedeckten Gipfel zum Leuchten.

Jasmine Tookes, das legendäre Victoria's Secret-Model und zweifache Mutter, begeisterte kürzlich Instagram mit einer Reihe von Fotos aus...

„Es ist außer Kontrolle geraten“: Dieser Streamer wird von einer Welle des Cybermobbings überwältigt

Pokimane – mit bürgerlichem Namen Imane Anys – ist eine Schlüsselfigur im globalen Streaming-Bereich und hat sich als...

© 2025 The Body Optimist