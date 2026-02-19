„Das ist zu seltsam“: Dieses Fotoshooting mit Zendaya und Robert Pattinson ist überraschend.

Zendaya und Robert Pattinson, die Stars des Films „The Drama“, sorgten mit einem ungewöhnlichen Fotoshooting für das Interview Magazine (März 2026) für Kontroversen. Inspiriert vom Psychothriller „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ (1962), überraschte dieses retro-clownhafte Bild – mit porzellanweißem Make-up, verschmierten roten Lippen und wilden blonden Perücken – die sozialen Medien. Weit entfernt von einer typischen Werbekampagne für ihre „düstere Romantikkomödie“ werfen diese Bilder mehr Fragen auf, als sie beantworten.

Ein gewagtes und theatralisches Konzept

Die von Fotografin Nadia Lee Cohen aufgenommenen Bilder zeigen die beiden Schauspieler in einem heruntergekommenen Haus im Retro-Stil. Auf dem Cover schmiegt sich Zendaya an Robert Pattinsons Rücken, ihr Bein um seine Hüfte geschlungen, beide blicken mit eindringlichem Ausdruck in die Kamera. Robert Pattinson trägt ein elfenbeinfarbenes Spitzentop mit dünnen Trägern und eine offene braune Hose, während Zendaya Ärmel aus Chloé-Spitze trägt.

Weitere Aufnahmen zeigen aufeinander abgestimmte blaue Blumenkleider (Robert Pattinson kniet), schwarze Partneranzüge (Zendaya liegt zwischen seinen Beinen) und Robert Pattinson in einem drapierten Valentino-Hemd, eine Zigarette in der Hand. Das gesamte Shooting vereint Haute Couture und Vintage-Anzüge zu einem ausgesprochen geschlechterübergreifenden Effekt.

Explosive Reaktionen im Internet

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, fielen aber für viele negativ aus: „Das ist zu seltsam“, „Lächerlich“ – diese Kommentare überschwemmten Twitter und Instagram. Einige Fans waren über Robert Pattinsons Aussehen empört – „Warum steckt man ihn in Frauenkleider?“ , „Er sieht nicht wie ein ernstzunehmender Schauspieler aus“ –, während andere ihn als „Joker und Harley Quinn nach einer Tanzaufführung“ wahrnahmen.

Manche werfen dem Film sogar vor, seine Seele für den „Trend“ geopfert zu haben. Die bewundernde Minderheit verteidigt seine künstlerische Kühnheit: „Provokativ, wie ein Psychothriller sein sollte“, „Perfekt, um die eigene Komfortzone zu verlassen.“ Diese Meinung findet sich auch auf Reddit wieder: Manche lieben die „unheimliche und einzigartige“ Atmosphäre, während andere die beunruhigenden Reaktionen genau als beabsichtigten Effekt empfinden.

Werbung für einen Spannungsfilm

Dieses Bild fängt die Prämisse von „The Drama“ (Kinostart: 3. April 2026) von Kristoffer Borgli perfekt ein: Ein Paar kurz vor der Hochzeit, dessen Woche sich in einen Albtraum verwandelt und zwischen romantischer Komödie und psychologischem Drama schwankt. Dies ist die erste Zusammenarbeit von Zendaya und Robert Pattinson vor der Kamera nach „Dune: Part Three“ und „The Odyssey“ Anfang des Jahres.

Im Interview beschreibt Zendaya ihn zunächst als „geheimnisvoll und entspannt“, auf Anraten ihres Verlobten Tom Holland ( „Er ist super lustig!“ ). Robert Pattinson lacht: „Wenn ich nicht viel rede, wirken die Leute einschüchternd auf mich, aber ich spiele diese Rolle nicht .“ Das Thema des Shootings? „Keine Ahnung“ , fassen sie lachend zusammen.

Letztendlich spaltet dieses Fotoshooting die Gemüter, hat aber für viel Aufsehen gesorgt: Mission erfüllt für einen Film, der mit Unbehagen spielt. Zendaya und Robert Pattinson beweisen ihren Wagemut, selbst wenn sie damit Anstoß erregen. Es bleibt abzuwarten, ob dieses „Marketing-Unbehagen“ auch im Kino Anklang findet oder ob Hollywood die Grenze zwischen Kunst und unnötigem Unbehagen zu sehr verwischt hat.