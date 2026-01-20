Mit 60 Jahren ist Elizabeth Hurleys Figur auf den Malediven faszinierend.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley teilte kürzlich mehrere Fotos von ihrem Aufenthalt auf den Malediven auf Instagram, wo sie den Beginn des Jahres 2026 in paradiesischer Umgebung genoss.

Ein sonniger Kurzurlaub voller Ruhe

In diesem Post wirkt Elizabeth Hurley entspannt und lächelnd. Sie genießt die Natur und die Ruhe inmitten türkisfarbenen Wassers und feinen Sandes. Zu den Bildern schrieb sie eine dankbare Nachricht: „Oh mein Gott … ich liebe die Malediven! Ich hatte das Glück, zu den ersten Gästen auf dieser neuen Privatinsel zu gehören. Wir landeten mit dem Wasserflugzeug direkt an unserem privaten Steg – ein unvergesslicher Aufenthalt, dank eines fantastischen Teams. Was für ein wunderschöner Start ins Jahr 2026!“ Ihre Fans sagen, Elizabeth Hurley strahle eine inspirierende Gelassenheit und Vitalität aus.

Bewundernde Reaktionen von Internetnutzern

Die Kommentare unter dem Beitrag häuften sich: „So strahlend und elegant wie eh und je“, „Die Zeit scheint ihr nichts anhaben zu können“, „Eine Energie und ein Lächeln, die Freude schenken.“ Andere lobten ihre „positive und fürsorgliche Art“ und merkten an, dass Elizabeth Hurley eine gesunde Vorstellung von Wohlbefinden verkörpert – die einer erfüllten, strahlenden Frau, die sich selbst treu ist.

Ein vielversprechender Start ins Jahr

In Begleitung ihres Sohnes Damian teilte die Schauspielerin mehrere Schnappschüsse ihres idyllischen Kurzurlaubs, der ganz im Zeichen von Entspannung und Familienzeit stand. Obwohl ihr Partner Billy Ray Cyrus auf den Fotos nicht zu sehen ist, kommentierte und likte er den Beitrag – ein subtiles Zeichen der Unterstützung.

Elizabeth Hurley beweist einmal mehr, dass Eleganz und Natürlichkeit mit Selbstbewusstsein und Lebensfreude Hand in Hand gehen. Der britische Star beginnt das neue Jahr mit der perfekten Balance aus Authentizität und Dankbarkeit. Ein sonniger und gelassener Start ins Jahr 2026.