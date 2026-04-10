"Unglaublich schön": Dieses amerikanische Model betont ihre Figur in einem Jeanskleid.

Das amerikanische Model, Influencerin und Fernsehmoderatorin Olandria Carthen sorgte bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles für Aufsehen. Bekannt geworden durch die Show „Love Island USA“, präsentierte sie sich auf dem pinken Teppich in einem Look, der eines der beliebtesten Kleidungsstücke der Modewelt neu interpretierte: die Jeans.

Ein Jeanskleid, das zerrissene Jeans neu erfindet

Für diesen Anlass trug Olandria Carthen ein Jeanskleid. Das lange, figurbetonte Kleid aus hellblauem Denim schmiegt sich an ihre Figur. Es bestach durch sein dekonstruiertes Design, inspiriert von zerrissenen Jeans. Cut-outs und Fransen am Saum verliehen dem Kleid eine moderne und experimentelle Note.

Das auffälligste Detail war der skulpturale, asymmetrische Ausschnitt, der durch einen neu positionierten, vertikal angeordneten Jeansbund entstand und so eine originelle, architektonische Struktur bildete. Schwarzer Satin kontrastierte mit der rauen Textur des Jeansstoffs. Dieser Stoff formte auch eine breite Schleife am Rücken, die in eine elegante Schleppe überging und dem Kleidungsstück einen Couture-Charakter verlieh.

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Ein minimalistischer Stil, der die Silhouette betont

Olandria Carthen rundete ihren Look mit dezenten, aber dennoch ausdrucksstarken Accessoires ab. Ein schwarzer Choker, der an einen Gürtel erinnerte, betonte ihren Hals, während auffällige Ringe und Diamantohrringe für einen Hauch von Glanz sorgten. Ihre schwarzen Pumps mit spitzer Zehenpartie und die dazu passende Maniküre unterstrichen die optische Harmonie des Outfits.

Der Kontrast zwischen dem strukturierten Denim und den schwarzen Satinelementen schuf eine gelungene Balance zwischen Streetwear-Inspiration und Eleganz. Olandria Carthen entschied sich für einen Pixie-Cut mit Mikro-Pony, kombiniert mit einem Make-up, das ein dezentes Smokey Eye und natürliche Lippen betonte.

Der Aufstieg einer neuen Modefigur

Olandria Carthens Auftritt bei den Fashion Trust US Awards unterstreicht das Aufkommen neuer, einflussreicher Gesichter in der zeitgenössischen Mode. Ihre Wahl eines Kleides, das dekonstruierten Denim mit Haute-Couture-Elementen verbindet, spiegelt einen aktuellen Trend wider: die Verschmelzung von Alltagskleidung und Statement-Pieces. In den sozialen Medien löste das Outfit zahlreiche begeisterte Reaktionen aus. Viele Nutzer lobten die Eleganz des Models und hinterließen Kommentare wie „Unglaublich schön“ und „Wunderschön“.

Mit diesem Jeanskleid präsentierte Olandria Carthen eine originelle Vision zeitgenössischer Mode. Das Outfit beweist, dass sich selbst die alltäglichsten Materialien in spektakuläre Kreationen verwandeln lassen und unterstreicht damit die Bedeutung von Kreativität für die Entwicklung von Trends.