In einem Kleid sorgte Venus Williams mit ihren wohlgeformten Armen für Furore.

Fabienne Ba.
@venuswilliams / Instagram

Die amerikanische Tennisspielerin Venus Williams kam ins Kia Forum in Los Angeles, um den amerikanischen Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzenten Kevin Hart zu „rösten“ (zu necken) – und es gelang ihr das doppelte Kunststück, den Saal zum Lachen zu bringen und gleichzeitig einen der bemerkenswertesten Looks des Abends zu präsentieren.

Ein pinkfarbenes Kleid im Barbie-Stil

Für diesen Abend wählte Venus Williams ein langes, leuchtend pinkfarbenes Kleid mit patentierter Oberfläche – ein glänzender Stoff, der bei jeder Bewegung einen fließenden Effekt erzeugte, der durch eine raffinierte Drapierung an der Taille zusätzlich betont wurde. Der Schnitt mit seinem runden Ausschnitt und dem ausgestellten Rock, der bis unter das Knie reichte, verlieh dem Kleid einen nostalgischen Retro-Charme, der durch den hochmodernen Glanz des Stoffes perfekt ausbalanciert wurde. Metallische Pumps mit spitzer Zehenpartie und minimalistischer Schmuck – eine zarte Halskette und ein Armband – rundeten den Look ab.

Ein Bob-Haarschnitt, der die "Verwandlung" vollendet

Venus Williams präsentierte sich zu diesem Anlass mit einer neuen Frisur: einem eleganten, schulterlangen Bob mit vollem Pony, der ihr bis in die Augen fiel. Im Gegensatz zu ihrer üblichen Haarlänge verlieh diese Veränderung ihrem Look eine noch selbstbewusstere Note – modern, präzise und perfekt abgestimmt auf die Energie des Abends.

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Durchtrainierte Arme, die für Aufsehen sorgen

Was in den sozialen Medien genauso viel Aufmerksamkeit erregte wie das Kleid selbst, war die Art, wie Venus Williams es trug. Der ärmellose Schnitt ließ ihre Arme – geformt durch jahrelanges intensives Training – vollständig frei. Dies erinnert daran, dass Frauen muskulös sein können und körperliche Stärke ein integraler Bestandteil des weiblichen Körpers ist, ohne dass dies als Ausnahme diskutiert oder kommentiert werden muss. Die Basketball-Weltmeisterin verkörpert wie keine andere die Idee, dass Stärke und Eleganz nicht nur nebeneinander bestehen, sondern sich auch gegenseitig bereichern können.

Eine Modewoche in zwei Akten

Dieser Look entstand nur wenige Tage nach der Met Gala 2026, deren Co-Vorsitzende Venus Williams war. Zu diesem Anlass trug sie ein Kleid aus Swarovski-Kristallnetz, inspiriert von einem Selbstporträt des Künstlers Robert Pruitt – ein bedeutungsvolles Stück, eine Mischung aus Kunst und Familienehrung. Zwei Events, zwei grundverschiedene Looks – aber dieselbe Frau, in beiden gleichermaßen beeindruckend.

Von der Met Gala bis zum Kevin Hart Roast innerhalb einer Woche – Venus Williams bewies, dass sie sich mit derselben Leichtigkeit zwischen Kunst und Comedy bewegt wie zwischen den Sätzen auf dem Tennisplatz. Und dass das fließende rosa Kleid, das ihre durchtrainierten Arme und ihren neuen Bob perfekt in Szene setzte, mehr wert war als jeder Titel.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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