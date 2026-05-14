Schauspielerin Shay Mitchell sorgt in einem roten Body im "Baywatch"-Stil für Furore.

Das rote Outfit aus „Baywatch“ gehört zu den bekanntesten der Fernsehgeschichte. Und die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell, die in der mit Spannung erwarteten Fox-Neuauflage die Rettungsschwimmerin Trina spielt, verkörpert es perfekt – wie die Setfotos beweisen.

Fox' "Baywatch"-Neuauflage

Die Produktion des Fox-Reboots von "Baywatch" hat offiziell begonnen. Zum hochkarätigen Ensemble gehören der kanadische Schauspieler und Wrestler Stephen Amell, die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell, die amerikanische Schauspielerin Jessica Belkin, der amerikanische Medienstar und Schauspieler Noah Beck, das amerikanische Model und der Fernsehstar Brooks Nader sowie die amerikanische Influencerin und ehemalige Kunstturnerin Livvy Dunne.

Die neue Serie begleitet ein Team von Rettungsschwimmern am Venice Beach. Stephen Amell spielt Hobie Buchannon, den Sohn des ursprünglichen Mitch Buchannon, der von David Hasselhoff verkörpert wurde. Das Reboot umfasst zwölf Episoden und soll in der Saison 2026/27 auf Fox ausgestrahlt werden.

Shay Mitchell als Trina

Die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell übernimmt die Rolle der Trina – einer ehemaligen Anwältin einer renommierten Kanzlei, die alles hinter sich ließ, um hauptberuflich Rettungsschwimmerin zu werden. Eine wahrhaft ungewöhnliche Figur, die perfekt zu dem Image passt, das die Schauspielerin seit Jahren pflegt. In einem Interview mit Alex Cooper für „Call Her Daddy“ verriet Shay Mitchell ihre Karrierephilosophie: „Ich möchte einfach frei sein. Ich möchte einfach ich selbst sein, was auch immer das bedeutet.“

Das rote Filmoutfit, das für Furore sorgt

Auf den ersten Setfotos, die im März 2026 veröffentlicht wurden, trug Shay Mitchell einen roten Badeanzug mit Spaghettiträgern und tiefem V-Ausschnitt. Sie hielt einen roten Rettungsring in der Hand und lief barfuß am Strand von Venice Beach entlang. Am 1. Mai 2026 zeigten neue Setfotos die Schauspielerin in dem ikonischen roten Outfit, mit Sonnenbrille und einer weißen Armbanduhr am Handgelenk, ihr Haar wehte im Wind.

Ein Instagram-Post, der das Bild vervollständigt

Auf ihrem Instagram-Account, dem mehr als 34 Millionen Abonnenten folgen, teilte Shay Mitchell eine Reihe von Fotos mit der einfachen Bildunterschrift „Das sind die Tage“ – eine nostalgische Phrase, die im Kontext dieser Rückkehr zu einer der kultigsten Serien der 1990er Jahre ihre volle Bedeutung annahm.

Das Outfit im Post – ein roter Body mit seitlichen Cut-outs und freiem Rücken – trieb die „Baywatch“-Ästhetik auf die Spitze, komplett mit einer roten Pool-Luftmatratze als i-Tüpfelchen. Die Fans reagierten begeistert: „Die Baywatch-Ära steht dir so gut!!“ , „Mein absoluter Lieblings-Widder.“

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Eine Besetzung, die schon lange vor der Ausstrahlung Aufmerksamkeit erregt.

Khloé Kardashian konnte es sich nicht verkneifen, Shay Mitchells Backstage-Fotos unter deren Instagram-Post zu kommentieren. Die Kombination aus Charakter, Outfit und Shay Mitchells Social-Media-Präsenz hat bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge für großes Aufsehen um die Serie gesorgt – ein Zeichen dafür, dass das „Baywatch“-Reboot von Anfang an die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen wird.

Ein roter Body, ein Rettungsring und Venice Beach – Shay Mitchell brauchte nicht viel, um für Furore zu sorgen. Indem sie das wohl kultigste Outfit des amerikanischen Fernsehens trug, erweckt sie ein Symbol zu neuem Leben. Und die Serie hat noch nicht einmal begonnen.