In einem schwarzen Spitzenbody zollt Sabrina Carpenter einer der ikonischsten Phasen von Madonna Tribut.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter sorgte mit ihrem Auftritt in Madonnas neuem Musikvideo „CONFESSIONS II - The Film“ für Aufsehen. Ihr Look – ein durchsichtiger Spitzenbody und schwarze Accessoires – ist eine direkte Hommage an die Disco-Ära der Queen of Pop.

Ein Spitzenbody mit Dreiviertelärmeln

Auf Bildern aus dem Musikvideo, die in den sozialen Medien kursieren, ist Sabrina Carpenter in einem figurbetonten schwarzen Body aus durchbrochener Spitze zu sehen. Das Kleidungsstück mit tiefem, rundem Ausschnitt und ellbogenlangen Ärmeln wird über einem schwarzen Bralette getragen, das dezent durch das durchbrochene Muster des Stoffes hindurchschimmert.

Ein schmaler, taillierter schwarzer Gürtel betont die Taille und verleiht dem Kleidungsstück Struktur. Der hohe Beinschlitz, typisch für Bühnenbodys, rundet das Design ab. Sabrina Carpenter ergänzte den Look mit schwarzen Spitzenhandschuhen, die bis zu den Handgelenken reichen – ein Detail, das ihn fest in der historischen Ästhetik verankert.

Bombenhafte Frisur und burgunderrotes Make-up

Sabrina Carpenter wählte für ihre Frisur einen besonders stylischen Beach-Look: Ihr platinblondes Haar fiel voluminös nach der Föhnfrisur, mit einem Mittelscheitel und einem Curtain Fringe. Dieser Schnitt ist direkt vom Stil der Filmstars der 1960er- und 1980er-Jahre inspiriert – von amerikanischen Pin-ups und Disco-Diven bis hin zum Vermächtnis von Brigitte Bardot. Funkelnde Kristallohrringe rundeten den Look perfekt ab.

In Sachen Schönheit entschied sich Sabrina Carpenter für einen tiefen Burgunderrotton, der auf Augenlider, Wangenknochen und Lippen aufgetragen wurde – eine monochrome Wahl, die dem Gesicht eine filmische Dimension verleiht.

📸| Sabrina Carpenter im Kurzfilm „Confessions II“ von Madonna. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8. Juni 2026

Madonnas Codes der 80er Jahre wortgetreu wiedergegeben

Es ist genau diese Bildsprache, die den Auftritt so gelungen macht. Auf dem Foto zollt Sabrina Carpenter der ikonischen Ära der frühen 1980er-Jahre Tribut, als Madonna legendäre New Yorker Nachtclubs wie das Danceteria frequentierte – einen Club, der heute nicht mehr existiert und dessen Titelsong Sabrina Carpenter damals sogar für einen Song ihres neuen Albums verwendete.

Ein durchsichtiger Body, Spitzenhandschuhe, ein markanter Gürtel, ein wissendes Lächeln: Alle Merkmale sind vorhanden. Eine perfekt umgesetzte Interpretation der Club-Ästhetik, präzise in ihren Referenzen und entschieden zeitgenössisch im Stil. Der Beweis, falls überhaupt noch einer nötig war, dass Sabrina Carpenter sich in verschiedenen Genres zurechtfindet – einschließlich des musikalischen Erbes vergangener Jahrzehnte.

Eine Zusammenarbeit, die über das Musikvideo hinausgeht

Dieser Auftritt ist nicht das erste Mal, dass die beiden Sängerinnen gemeinsam auf der Bühne stehen. Im vergangenen Frühjahr lud Sabrina Carpenter Madonna während ihres Headliner-Auftritts beim Coachella-Festival zu einem gemeinsamen Duett auf die Bühne ein. Und erst kürzlich gab Madonna ein Überraschungskonzert am Times Square, um ihr musikalisches Comeback zu feiern. Diese Dynamik verdeutlicht auf subtile Weise die wachsende Verbindung zwischen den beiden Künstlerinnen – über Generationen hinweg.

Mit diesem schwarzen Spitzenbody liefert Sabrina Carpenter weit mehr als nur einen kurzen Auftritt in einem Musikvideo. Sie setzt ein klares Statement: das einer Künstlerin, die ihre Vorgänger ehrt und gleichzeitig ihre eigene visuelle Identität entwickelt. Und die beweist, dass man absolut zeitgemäß sein und gleichzeitig die Geschichte derer erzählen kann, die den Weg geebnet haben.

